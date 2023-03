Belén Esteban es una de las personalidades más conocidas y polémicas de la televisión española. Nacida en Madrid en 1973, Esteban comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como bailarina en discotecas de la capital. Sin embargo, su vida cambió por completo en 1999 cuando se convirtió en colaboradora del programa "¡Qué me dices!" de Telecinco.

Desde entonces, Esteban ha estado en el centro de la atención mediática en España, convirtiéndose en una de las caras más populares de la televisión. Ha participado en numerosos programas de la cadena, incluyendo "Mujeres y hombres y viceversa", "Gran Hermano VIP", y "Sálvame", el programa que ha ayudado a convertirla en una auténtica estrella.

Belén Esteban ha sido objeto de numerosas polémicas y controversias a lo largo de su carrera. Su relación con el torero Jesulín de Ubrique y su lucha contra la adicción a las drogas han sido temas recurrentes en los medios de comunicación. También ha sido criticada por su forma de hablar y su comportamiento en algunos programas de televisión, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su talento y su lugar en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, a pesar de las críticas y las controversias, Belén Esteban ha logrado mantenerse en el candelero y seguir siendo una figura popular en la televisión española. Su estilo directo y sincero, a menudo salpicado de exabruptos y frases célebres, ha sido una de las claves de su éxito y de su capacidad para conectar con el público.

Además de su carrera en televisión, Belén Esteban ha incursionado en otros ámbitos, como la literatura. En 2009 publicó su primer libro, "Ambiciones y reflexiones", una autobiografía en la que habla de su infancia, su carrera en el mundo del espectáculo y su vida personal. El libro se convirtió en un éxito de ventas en España, consolidando aún más la popularidad de Esteban.

Sálvame es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche

Por eso se necesitan nuevos rostros entre los que estará Aguasantas Vilches. La ex de Manuel Cortés llegará para comentar todos los programas de Supervivientes. Belén Esteban, su enemiga desde hace un tiempo, aseguró que no le importaba, y que ella no había vetado a nadie del programa.