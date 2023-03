Grave situación para Laura Escanes. La "influencer" ha sorprendido a sus seguidores al revelarles que estaba padeciendo un grave problema. El asunto llegó a tal magnitud que acabó en la comisaria. Esto es lo que ha pasado.

Después de siete años juntos, Risto Mejide y Laura Escanes pusieron fin a su relación el mes de septiembre pasado. Durante ese tiempo, compartieron momentos muy felices y tuvieron una hija, Roma, que ahora tiene tres años.

Según informó El Periódico, medio que pertenece al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, Laura Escanes habría mantenido un romance fuera del matrimonio con el youtuber Jagger, conocido por sus vídeos y por su participación en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos donde se enfrentó a David Bustamante.

Actualmente, la influencer tiene una nueva pareja: el cantante Álvaro de Luna.

Antes de romper su relación, Risto Mejide y Laura Escanes tenían un podcast juntos donde hablaban de su vida en pareja. Ahora ella sigue con un programa de entrevistas donde recibe a algunos de los jóvenes más populares del país. También participa en “El desafío”, el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal.

Hoy Laura Escanes ha sorprendido a sus seguidores compartiendo unas duras capturas de pantalla en las que un usuario la insultaba y amenazaba. "Me vas a chupar la po***", "eres una hija de p***" o "te voy a violar", son algunas de las lindeces que ha soltado este seguidor.

"Mensajes así en algún momento tienen que parar. Asco. Miedo que sigan pasado estas cosas. Qué asco y qué impotencia", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Tras sopesarlo, Laura Escanes decidió poner el asunto en conocimiento de la Policía Nacional y subió una imagen haciendo cola en comisaría para poner la pertinente denuncia. "Me hubiera gustado que este no fuese mi plan... pero ya está puesta la denuncia porque tranquila no me quedaba. Gracias por los mensajes", apuntó.

Desgraciadamente, esto no es un caso aislado. Son muchísimos los "influencers" que se ven enfrentados a este tipo de situaciones. Marta Riesco aseguró hace unos días sufrir este tipo de episodios con recurrencia. También afirma que los ha denunciado en más de una ocasión.