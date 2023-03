Friends es una serie de televisión estadounidense conocida a nivel mundial. Se emitió por primera vez en 1994 y estuvo en emisión hasta el año 2004. Para aquellos que no la conozcan -que probablemente sea un número muy reducido- se trata de una ‘sitcom’ que narra la vida de un grupo de amigos que viven en Manhattan, Nueva York. Es una comedia basada en la amistad y en los buenos y malos momentos.

El éxito de Friends fue arrollador en todas las partes del mundo, tanto que en 2019 la revista The Hollywood Reporter la catalogó como la mejor serie de la historia.

La comedia se compone de diez temporadas que constan de 24 capítulos cada una, excluyendo la décima y última temporada, que tan sólo tiene 17. Sin embargo, en mayo de 2021 se estrenó 'Friends: The reunion', en la que que los protagonistas de la serie se juntaron para hacer un último capítulo y, pese a que muchos esperaban una nueva temporada, no fue así.

Este capítulo especial contaba con una visita al viejo plató, donde los amigos revivieron viejos momentos del trabajo o la ficción, leyendo partes populares de algunos icónicos episodios y, por otro lado, la charla con el cómico presentador James Corden frente a la misma fuente que aparecía en los créditos iniciales de la serie, que se encuentra en los estudios de Warner Bros.

‘Friends: The reunion’ ha generado diversas opiniones, pero aquellos que siguen esperando una última temporada de la célebre serie, deben saber que los propios creadores y productores, Marta Kauffman y David Crane, ni siquiera se lo han replanteado. "Friends es una serie sobre ese momento de la vida en que tus amigos son tu familia. Y al final de esta historia, todos tenían relaciones prometedoras o descendencia de la que cuidar, es decir, verdaderas familias”, aclararon ambos creadores.

Papel de Chandler Bing

El icónico personaje de Chandler Bing es uno de los más queridos del elenco, quizá por su carácter irónico y sarcástico. Este es interpretado por Matthew Perry. El conocido actor confesó que tenía pesadillas con el regresó de la serie: "Tengo esta recurrente pesadilla y no bromeo. Cuando me duermo, sueño que hacemos Friends de nuevo y a nadie le importa. Hacemos una serie entera, volvemos y no interesa a nadie. Así que cuando alguien me pregunte, diré que no. La cosa es que acabamos tan alto que es imposible superarlo. ¿Por qué lo deberíamos intentar?", admitió.

Más tarde, decidió escribir un libro de sus memorias en el que se sinceró contando a sus lectores que tuvo problemas con las drogas desde su adolescencia y durante un largo periodo. Al obtener el papel del personaje en Friends, esto se agravó de manera notable.

Matthew estuvo cerca de quedarse a las puertas de Friends. El papel de Chandler Bing estaba reservado para Jon Favreau, el famoso actor y director de cine, pero finalmente este lo rechazó. No obstante, Favreau participó en la serie de todos modos, aunque interpretando el papel de Pete, el aspirante a boxeador que salía con Monica, papel interpretado por Courteney Cox.

Otro actor en el que se pensó a la hora de buscar el perfil correcto para dar vida al papel de Chandler es Jon Cryer, que era la primera opción para el casting. Sorprendentemente, Jon se negó a interpretar este papel porque se consideraba un actor demasiado serio para ello, algo irónico puesto que después protagonizó la comedia ‘Dos hombres y medio’.

Cabe destacar que el papel de Chandler Bing no fue el único con el que surgieron dudas. Otros actores se presentaron al casting para probar suerte, como es el caso de Téa Leoni, cuyo nombre era el primero pensado para el papel de Rachel (interpretado por Jennifer Aniston) y que, finalmente, rechazó. Hank Azaria fue muy insistente en su intento de dar vida al personaje de Joey pero no tuvo suerte. Los creadores creían que el actor Matt Le Blanc era perfecto para el papel, y así fue. Los creadores de la serie también pensaron en nombres como el de Janeane Garofalo para el papel de Monica, que al final interpretó Courtney Cox, o Eric McCormack para el papel de Ross, que sólo David Schwimmer consiguió.