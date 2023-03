Jorge Javier Vázquez parece sentirse muy decepcionado con las últimas declaraciones que Mario Vaquerizo ha venido haciendo públicamente. Lo ha hecho saber a través de su blog personal en la revista lecturas, ‘Vidas Propias’. El artículo lleva por nombre “Alaska y Mario, la gran decepción”, y de eso es precisamente de lo que habla a lo largo del artículo.

El presentador es una de las figuras más populares de la cadena Telecinco, donde lleva años apareciendo en alguno de los programas con más audiencia. Pero su fama se debe sobre todo a su posición al frente de Sálvame durante años. No obstante, Vázquez ha querido ir más allá de su carrera y ha emprendido otra serie de proyectos por su cuenta. Tanto es así que se ha lanzado a la escritura y hace poco ha presentado su último libro, ‘Antes del Olvido’. De hecho, quiso acudir al plató de First Dates para presentarlo, ya que el programa le sirvió de inspiración.

Este es el post que más me va a costar escribir desde que estoy en Lecturas por lo que han significado en mi vida sus protagonistas: Alaska y Mario. https://t.co/kVgddeZHb6 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 15 de marzo de 2023

“Este es el post que más me va a costar escribir desde que estoy en Lecturas por lo que han significado en mi vida sus protagonistas: Alaska y Mario”. Así empezaba el artículo de Jorge Javier y la misma publicación en Twitter con la que ha querido hacerse eco. Y es que al presentador no le ha sentado bien la relación que guarda Vaquerizo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como las declaraciones que ha hecho al respecto y su aparición en el polémico anuncio promocionando la comunidad. Vázquez ha defendido la publicación de este artículo como una forma de no “autocensurarse”, citando palabras del cantante. “Supongo que tanto a Mario como a Alaska le importarán poco o nada lo que yo piense”, señala Jorge Javier Vázquez en uno de los últimos párrafos.

La polémica vino tras unas declaraciones de Mario Vaquerizo en el programa ‘Déjate Querer’ de Telecinco en el que el cantante reflexionó sobre la situación que se vive en España. "Yo, que vengo de una familia que ha vivido la dictadura y me decían lo malo que era, ahora me siento identificado con mis abuelos", declaró el artista en un momento de la entrevista.

A las pocas horas la publicación en Twitter se ha llenado de interacción y ya lleva más de 200 000 interacciones. Otras más de 1300 personas han retuiteado el mensaje como forma de apoyo y los comentarios se han llenado de mensajes de acuerdo a sus palabras, aunque también hay quienes han defendido a los artistas.