Los famosos son muchas veces víctimas de las noticias falsas, pero hay ocasiones en que lo que se cuenta es demasiado grave, sobre todo cuando se incluyen palabras como "violación". Y eso fue lo que denunció Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, durante la emisión del programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco.

Y es que, como ocurre en el universo de Sálvame, el programa de lunes a viernes que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco, en Fiesta también se nutren con noticias que tienen que ver con los propios colaboradores. Una práctica que ya no sorprende a nadie, pero también por eso es que últimamente los colaboradores de estos programas, además de incluir a periodistas, también eran elegidos en el espectro de la prensa del corazón, con lo que ellos mismos puede confirmar o desmentir las noticias que hablen sobre ellos en el mismo programa.

Fiesta es de la productora de "Ya es mediodía" y "El programa de Ana Rosa", que en los últimos meses había protagonizado un sonoro pique con la otra gran productora que trabaja para Telecinco, como es la Fábrica de la Tele con programas como Sálvame, Deluxe o Socialité, entre otros. Sin embargo, desde la entrada en vigor del nuevo código ético que se ha impuesto a todos los programas, parece que las productoras han enterrado el hacha de guerra. Eso sí, porque así lo recoge el nuevo código ético, donde señala que los programas deben huir de meterse en polémicas con otros espacios de la misma cadena, aunque los lleven distintas productoras.

Noticia

Y en esta ocasión, la colaboradora de Fiesta contó que esta misma semana se había visto envuelta en una noticias que, como aseguró, "es totalmente falsa". Para explicar lo que le había ocurrido, la hija de Terelu Campos aseguró que "yo creo que en algún momento todos hemos recibido este tipo de amenazas, lo que hay que hacer es denunciar y no dejarlo pasar, acudir a la policía".

En su caso, como explicó, "me vi en un video donde contaban una noticia falsa sobre mí, pero una noticia bastante grave, no sé si se puede decir…ponía: 'Alejandra Rubio, víctima de una violación'. Entonces yo creo que esas cosas no debemos permitirlas y hay que tomar medidas porque somos personajes públicos (…)’’.