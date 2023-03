Una conocida reportera de televisión acaba de pasar por el quirófano. Pero no, no se trata de una operación estética, sino que fue algo mucho más serio. "Me vi un bulto en el cuello", aseguró esta reportera en sus redes sociales, señalando que la intervención médica consistió en la extirpación de un nódulo en la tiroides que, afortunadamente, es benigno.