La polémica tras la publicación por parte de Jota Peleteiro de una fotografía en la que aparece su exmujer, Jessica Bueno, acompañada por un misterioso hombre al que apodó "El Divildos", no ha hecho más que comenzar. Y es que todos se preguntan quién es la persona que aparecía en la imagen compartida en el perfil de Instagram del exfutbolista del Alavés. En ella aparecían "El Divildos" y la modelo compartiendo mesa en un restaurante.

Pero el deportista no se limitó a publicar la fotografía de su exmujer con otro hombre, sino que le lanzaba un zasca a la modelo escribiendo: "Como tiene el ojo el Divildos, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines".

La pareja formada por Jessica Bueno y Jota Peleteiro se rompió en noviembre del año pasado después de nueve años, un divorcio "de forma amistosa", como había asegurado el propio exfutbolista. Pero a pesar de este divorcio "amistoso", la cosas han ido a peor en estos últimos meses entre los dos, con indirectas y reproches entre ambos.

Y la última ha sido esta publicación en Instagram que el deportista realizó el pasado domingo.

Eso sí, ahora muchos quieren saber quién es el hombre apodado "El Divildos". Pues la revista Lecturas se hace eco de las informaciones de La Cuernis, una influencer que se ha hecho muy conocida en Instagram por revelar los secretos de los famosos. Y según esta fuente, se trata de Pablo Marqués, expareja de Lara Dibildos. De ahí el apodo de "El Divildos" que le dedicaba Jota Peleteiro.

Un año como pareja

Pablo Marqués y la hija de la fallecida Laura Valenzuela estuvieron juntos entre 2016 y 2017, pero ni siquiera llegaron a hacer un año como pareja. El motivo de su ruptura, como apuntó entonces Lara Dibildos, se debía a que "hemos tenido una crisis y no hemos podido superarla".

Marqués, al igual que Jessica Bueno, es modelo, además de ejercer de empresario, tal y como muestra en su perfil de Instagram.

También da cuenta en sus redes sociales de que le encanta viajar, sobre todo a los destinos de mar.