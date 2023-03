La polémica rodea de nuevo a los triunfitos. Tras las declaraciones de Chenoa dejando claro que no considera a Rosa López su amiga, ahora ha sido Manu Tenorio en el que ha vuelto a poner a los concursantes de 'OT 1' en el ojo del huracán al desvelar a Europa Press que la relación con sus compañeros está rota y el grupo de WhatsApp que tenían desde hace años se ha eliminado: "Se ha enfriado un poco la cosa, últimamente la gente está muy dispersa".

Unas declaraciones a las que Nuria Fergó ha intentado quitar hierro durante la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga, confesando que no entiende "por qué le dáis tanta importancia a esas cosas". "Eso pasa hasta con los grupos que hacemos de amigos. Hay temas que están recientes y luego se aflojan y luego otra vez, esto es lo mismo" ha añadido, asegurando que aunque "el grupo está, está parado".

"Yo no me he quitado, el grupo está ahí. Yo no le doy importancia a eso. Cada uno tiene, tenemos mil cosas. ¿Tú tienes grupo de amigos y estás todo el rato pendiente? Nosotros igual" ha explicado, dejando claro que con más o menos contacto entre ellos, "lo importante es que somos compañeros y nos respetamos y queremos lo mejor para el otro".

"No preocuparos que estamos muy bien, cada cada uno aguantando su vela. Ya lo dijo Chenoa, somos compañeros porque la palabra amistad es muy grande" ha zanjado.

En un gran momento a todos los niveles, Nuria ha acudido al Festival con su pareja, Juan Pablo Lauro, con quien como confiesa "se me cae la babilla". "Estoy muy feliz, es una grandísima persona y nos hemos complementado súper bien en todo: la manera de pensar que tenemos los dos, la manera de ser. Hay respeto, hay admiración y eso es fundamental. Lo demás todo fluye, así que a disfrutar del momento y el día a día" ha revelado.

Una felicidad sobre la que también nos ha hablado Juan Pablo, que no ha dudado en definir a Nuria como "la mejor compañera de vida que hay. Es increíble, maravillosa". "Tenemos una unión sana, feliz, natural y todo muy bien" ha añadido, confesando que su relación con su exmujer, Irene Villa, es muy buena: "Hay cordialidad y está todo bien. Si ella está bien yo estoy bien. Es la madre de mis hijos, hemos estado mucho tiempo juntos y siempre estaremos unidos por los niños".

¿Acabará lo suyo con Nuria en boda? Como reconoce el argentino, "nunca se sabe, estamos disfrutando. Nunca digas nunca pero bueno, ya veremos".