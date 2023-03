La reportera Marta Riesco parece no levantar cabeza. Tras haber retomado su trabajo en Telecinco tras recibir el alta médica, todo se truncó en el último momento. De hecho, la novia de Antonio David ha estado varios días desconectada de las redes sociales, algo bastante inusual para ella. Y finalmente ha reaparecido para tranquilizar a sus seguidores, aunque su mensaje ha sido demoledor: "Están forzando para que me vaya".

Marta Riesco había recibido el alta médica hace algo más de una semana con la intención de volver a su trabajo en el programa Fiesta de Telecinco, que presenta Emma García, para el fin de semana del 11 y 12 de marzo. Y de hecho, comenzó a trabajar sin problema. Es más, seguía muy activa en sus redes sociales, donde se la podía ver por las instalaciones de Mediaset.

Para el siguiente fin de semana, es decir, el del 18 y 19 de marzo, la novia de Antonio David tenía un nuevo destino. Y es que se había trasladado a Ponferrada (León) para hacer un secreto reportaje de investigación del que todos se enterarían durante la emisión de Fiesta. Pero un nuevo percance acabó con su ingreso en urgencias ese fin de semana.

La propia periodista hablaba del suceso en las redes sociales sin dar demasiados detalles, algo que dejó muy preocupados a sus seguidores. "Algún día os contaré todo lo que estoy viviendo. Está siendo muy duro todo", aseguraba, desapareciendo de las redes durante un par de días.

Finalmente Marta Riesco volvió a las redes sociales con un vídeo en el que quería aclarar lo que le había ocurrido. "Solo quiero que me dejen trabajar. ¿Qué he hecho tan malo? Están matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace quince años por estar donde estoy. No estoy loca, solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes. Solo soy un número pequeño en una gran empresa, pero lo he dado todo por ella. Y ahora solo están forzando para que me vaya. No puedo más".

Ruptura

Esta situación se producía en medio de los rumores de ruptura con su pareja, Antonio David Flores, una noticia sin contrastar que ha corrido como la pólvora en los programas de televisión y que ha aumentado el estado de tensión de la joven. Ahora la reportera también ha lanzado un enigmático mensaje. "Me han ocurrido cosas pero es mejor mantenerme al margen", explicaba mientras anunciaba que este martes tenía una "ilusionante reunión" de la que podrían salir buenas noticias.