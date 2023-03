La reportera de televisión Marta Riesco ha vuelto al trabajo tras recibir el alta médica. Y es que la novia de Antonio David trabajaba hasta ahora para el programa Fiesta, que presenta Emma García, en Telecinco. Eso sí, hasta ahora estaba trabajando en la redacción del programa, pero ya ha encontrado nuevo destino, tal y como ha confirmado a través de sus redes sociales, donde sigue muy activa.

Pero vamos por partes. Todo comenzó tras el rifirrafe que tuvo la reportera y novia de Antonio David Flores con una reportera de Sálvame durante la rueda de prensa del torero Ortega Cano. Marta Riesco se sintió insultada por su compañera de cadena, pero eso no quedó ahí, sino que considera que hay todo un complot montado contra ella dentro de la cadena. Un caso que ha salpicado al propio presidente de Mediaset, Borja Prado. Pero es que Marta Riesco no se ha quedado quieta, sino que ha amenazado con arremeter contra muchas caras de la cadena amiga, como Belén Esteban, ligada a Sálvame y con la que ya ha tenido más de un encontronazo en el que casi llegan a las manos. Pero Belén Esteban no es la única, esto también ha afectado a Alexia Rivas o al Maestro Joao, entre otros.

Pero no todo es negativo para Marta Riesco que también ha encontrado aliados que defienden su labor como reportera, no solo dentro de la cadena, sino dentro de su ámbito más cerrado. Amigos que han compartido en redes sociales su apoyo a la reportera y que ella misma está copiando en su propio perfil para que la gente sepa que no está sola.

Riesco continúa muy activa en sus redes social donde sorprende con llamativos looks y anuncia sus nuevos proyectos. en uno de sus últimos post, donde la periodista luce un favorecedor look con flequillo, muchos han preguntado sobre la supuesta ruptura con Antonio David, que de una forma u otra, se ha extendido como la pólvora en los mentideros de las redes sociales. "Habéis cortado AD y tu?". "Qué pasa con A D ????", comentaban varios usuarios en unod e sus post.

Una noticia que desde luego no se ha confirmado y que parece un nuevo bulo que ataca a una pareja que ha tenido que salir al paso de multitud de críticas desde el comienzo de su relación. De hecho, parece que la relación entre ambos continñua más fuerte que nunca. Marta ha anucniado un nuevo proyecto en sus redes sociales y su novio ha sido el primero en comentarlo. "Hay personas a las que la vida se lo ha puesto muy fácil, otras en cambio tenemos que caer para levantarnos mil veces más. Yo sigo de pie, pese a todo. Sigo enamorada de mi profesión, pese a todo y sigo sin miedo, pese a todo. A mi nadie me apaga la voz ni las ganas de seguir dedicándome a lo que me gusta. Mañana a las 21:00 mi primer directo en Twitch. Ya podéis suscribiros a mi canal, espero y deseo de corazón que os guste todo lo que tengo preparado para vosotros. Mi canal es marta_riesco. Gracias por estar ahí. #indestructible Ya soy Streamer!"