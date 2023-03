Jorge Pérez no estará en el plató de "Supervivientes". El exganador del concurso, habitual tertuliano, no se sentará hoy en el plató de Telecinco: esto es lo que ha pasado.

Jorge Pérez se coronó como el mejor de “Supervivientes 2020”. La edición se desarrolló desde el 20 de febrero hasta el 4 de junio de 2020 y estuvo marcada por la crisis sanitaria y el aislamiento a causa del coronavius. El programa se rodó en Honduras y contó con Jorge Javier Vázquez, Jordi González y Carlos Sobera como presentadores. Lara Álvarez acompañó a los concursantes en la isla. Un aspecto novedoso de esta edición fue que se podía ver un resumen diario de lo que ocurría en la isla en Mitele.

Ana María Aldón fue la segunda finalista y Rocío Flores, la tercera. También participaron Hugo Sierra, Albert Barranco, Elena Rodríguez, Ivana Icardi, Yiya del Guillén, José Antonio Avilés, Nyno Vargas, Fani Carbajo, Jaime Ferrera “Ferre”, Antonio Pavón, Cristian Suescun, Vicky Larraz, Alejandro Reyes y Beatriz Retamal. Jorge Pérez ganó el concurso tras haber sido líder cuatro veces y estar nominado siete veces. Nunca fue intocable ni desamparado.

Jorge Pérez no estará hoy en el programa de "Supervivientes". Así lo ha anunciado hoy a través de sus redes sociales, donde ha dicho que no podrá estar por encontrarse en Canarias. El cántabro afirma que se encuentra de rodaje, si bien, en sus últimas publicaciones no hace alusiones a qué es lo que está grabando en el archipiélago. Eso sí, invitó a sus seguidores a seguir el debate a través de la televisión.

Este rodaje no es el único trabajo de Jorge Pérez lejos de las cámaras de la pequeña pantalla. Además de trabajar como instructor de opositores a la Guardia Civil, el exvencedor de "Supervivientes" también trabajará en el Campamento El Cid, en Sigüenza, este verano. Allí participará como instructor de honor en unas jornadas para formar en valores como la tolerancia a sus asistentes.