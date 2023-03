El estado de salud de Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, preocupa a sus seguidores en la redes sociales. La causa de este estado es un virus que no le permite llevar el ritmo de vida que normalmente tiene.

Rocío Flores es nieta de Rocío Jurado, que fue una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano, más conocida como Rocío Jurado, comenzó su carrera en la música a mediados de los años sesenta.

Desde joven, Rocío Jurado demostró un talento natural para el canto. A los 16 años, ganó su primer concurso de talentos en su ciudad natal y, poco después, comenzó a cantar en diferentes festivales y espectáculos en Andalucía.

En 1968, Rocío Jurado lanzó su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", que incluía canciones populares de diferentes regiones del país. El éxito del álbum la catapultó a la fama y la convirtió en una de las artistas más queridas de España.

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo. Además de su talento como cantante, también fue una actriz muy querida por el público, apareciendo en varias películas y series de televisión.

Rocío Jurado también fue una defensora de los derechos de la comunidad LGBT, y se convirtió en un ícono para la comunidad. En una época en la que ser gay o lesbiana era un tabú en España, Rocío Jurado hablaba abiertamente sobre la necesidad de respetar y aceptar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

La vida personal de Rocío Jurado también estuvo marcada por la tragedia. En 1984, su hermano murió en un accidente de tráfico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó en coma durante varios días. Rocío Jurado también luchó contra el cáncer, y en 2006, después de una larga batalla contra la enfermedad, falleció a los 61 años.

La muerte de Rocío Jurado conmocionó a España y a sus seguidores en todo el mundo. Su legado, sin embargo, continúa vivo en su música, que sigue siendo una inspiración para muchos artistas y fans.

Descendencia

Sin embargo, sigue viva a través de su descendencia, como es el caso de su nieta Rocío Flores, que hace carrera televisiva y también como influencer. Pero estos días está afectada por un virus, tal y como ha compartido en su propio Instagram: "Hemos pasado una noche un poco mala, ahora el que está malísimo es Manuel, lleva toda la noche fatal. Ayer tenía muchos mensajes de personas que me decían que el virus podía durar 24 horas que le estaba pasando a mucha gente... y no sé si será mi caso pero hoy al menos de momento se me quitaron las ganas de vomitar y un poco el mal cuerpo".

Horas después, la situación había mejorado un poco, pero no del todo, teniendo en cuenta lo poco que había podido comer.