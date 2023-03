Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Uno de los concursantes que más está disfrutando de la aventura es Ginés, el 'rey de los bocadillos'. El hombre es especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes y acumula cerca de 2 millones de seguidores en la mencionada red social.

Ginés ha recibido un mensaje de lo más especial para él en 'el día del padre', ni más ni menos que de su hija Laura, con el que se ha mostrado muy emocionado y ha hecho que se confiese sobre el motivo por el que lo está pasando muy mal en Honduras al pensar en su vida de fuera. "Lejos en distancia, pero cerca de corazón queremos felicitarte, lo estás haciendo genial. En este día no somos tres, somos uno, estamos al pie del cañón", son algunas palabras que le ha querido lanzar su hija, con el que él no ha podido evitar las lágrimas. Y a la que ha querido responder con unas palabras: “Me acuerdo mucho de vosotras. Mucha emoción porque todos los días me acuerdo de ellas las 24 horas”. “Las quiero mucho, ellas lo saben. He dado la vida por ellas, sé que no lo he hecho bien y eso me está matando aquí. Tengo que hablar con ellas, pero a lo hecho pecho y hay que tirar para adelante”, ha sido después de decir estas palabras cuando Ion Aramendi le ha preguntado por lo que no ha hecho bien. “No he hecho bien que he roto un matrimonio después de 32 años por culpa mía y son cosas que pasan y no eres consciente y, al final, ahora te arrepientes”, ha dicho el superviviente.

Algo por lo que ha querido lanzar un mensaje de perdón a su mujer por lo que ha hecho: "Ella sabe que la quiero, la he cagado, pero ya está, ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto, quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya se ha roto por mi culpa lo asumo, pero que me perdone que yo la quiero”. "Estaba esperando este momento porque, por fin, puedo explotar. Me alegra que lo haga público y que tenga lo que tiene que tener", ha dicho su hija desde el plató, la que ha estado muy emocionada todo este momento de su padre.

Y ayer, la nueva novia de Ginés apareció en plató para defenderlo. En uno de los momentos clave de la noche, Carlos Sobera, el presentador, preguntó a la actual pareja del superviviente por su estancia: "Nos han dicho que cada participante puede traer a 3 defensores y tú eres uno de ellos, pero nos han dicho que ha llamado la ex mujer de Ginés y ha dicho que ella no ha firmado que tú vinieras". Acto seguido, la actual pareja del superviviente se ha encendido y clamó: "Si queréis saco los papeles, porque esto se demuestra con papeles. Yo no voy a dejar que me pisoteen, porque vengo aquí a defender a mi novio", exclamó enfadada.