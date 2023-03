"Supervivientes" es, sin lugar a dudas, el "reality" más importante para Telecinco. En los últimos años, las peripecias de los famosos en Honduras se han encaramado siempre en lo más alto de las tablas de audiencia.

En la edición de este año, que se estrenó el pasado 2 de febrero, hay ligeros cambios respecto a ediciones anteriores. Uno de ellos es la presencia de Laura Madrueño en la isla, tras ocho ediciones con Lara Álvarez a "pie de arena".

Además, también hay dos participantes más que en ediciones anteriores. El elenco de esta edición está formado por: Adara Molinero, Alma Bollo, Arelys Ramos, Artùr Dainese, Asraf Beno, Bocso Blach Martínez-Bordiú, Diego Pérez, Gema Aldón, Ginés Corregüela, Jaime Nava, Jonan Wiergo, Katerina Safarova, Manuel Cortés, Patricia Donosa, Raquel Arias, Raque Mosquera y Sergio Garrido.

Patricia Donoso quiso abandonar a las 24 horas de comenzar 'Supervivientes 2023'. Desde entonces, han sido varias los amagos de abandono de la concursante, que incluso minaron los ánimos de sus compañeros. Después de una semana, Patricia Donoso ha decidido abandonar definitivamente el concurso a pesar de los intentos de Jorge Javier Vázquez porque se quedase. "No me siento bien. No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. Tiran mucho por mí y eso es lo que no puedo hacer porque esto también es un concurso de psicología", argumentaba en esta ocasión la concursante. Finalmente, ningún argumento ni chiste de Jorge Javier Vázquez hizo que Patricia Donoso se replantease continuar. El presentador y la ahora exconcursante se despidieron y, posteriormente, ella salió de la Palapa con una gran sonrisa.

Su relación televisiva con Jorge Javier Vázquez siempre ha sido maravillosa, algo que ha causado mucha pena en ambos, al no poder explotar todo esto en cada gala.

David Valldeperas, director de 'Sálvame' y quien participó en el elenco técnico del formato hace muchos años, conoce a Patricia a la perfección, ya que fue su programa quien le sacó a la palestra dándole voz.

En una entrevista con el director de 'Sálvame', hemos podido conocer cuál es la opinión que se tiene sobre este personaje, el de Patricia Donoso. Sin pelos en la lengua, David ha sido claro al respecto, acusando a la ya exconcursante de no tomarse en serio el mundo de la televisión, alegando que requiere mucho sacrificio.

"Se creyó que esto eran rulos y focos, yo creo que es un gran personaje pero que no es profesional. Le hace falta creerse que esto es un trabajo", ha afirmado Valldeperas.