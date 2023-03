Fue el pasado mes de agosto cuando, tras un año de intensa relación, Esther Doña y Santiago Pedraz anunciaban vía exclusiva su boda. Días después, sin embargo, salía a la luz la ruptura de la pareja. Desde entonces han sido numerosas las ocasiones en las que la viuda de Carlos Falcó ha arremetido contra el juez, asegurando que no está preparado para tener pareja y acusándolo de dejarla sin darle ningún tipo de explicación.

Y ahora, cuando pensábamos que la malagueña había pasado página y había olvidado completamente al hombre que a punto estuvo de convertirse en su marido, nos ha sorprendido con una inesperada confesión. Todavía no está preparada para volver a enamorarse porque todavía está muy tocada por su ruptura: "Me entra urticaria. No sé si algún día lo superaré o tendré que ir al psicólogo para superar esto".

"Siempre he sido una enamorada del amor y no me veía sin pareja, pero lo estoy descubriendo ahora, estoy en un momento bonito y me siento muy bien, pero por ahora el amor no" ha reconocido, cerrando así la puerta a rehacer su vida sentimental cuando han pasado 8 meses desde su separación de Pedraz.

Un tiempo en el que no han hablado y, como confiesa cree que ya no lo harán porque "la conversación pendiente creo que se hubiera tenido que dar en aquel momento". "Las cosas se van enfriando, lo ves con más distancia, ves al final lo que hay en cada uno y dices, ahora ya para qué" ha añadido, revelando que pese a su dolor inicial, "tengo cariño por él y le deseo lo mejor siempre".

"Está claro que no es la persona que tiene que estar en mi vida. Él tomó esa decisión y creo que era acertada, sobre todo viendo todo lo que ha ocurrido después, pero me sigo manteniendo en que las formas no" ha asegurado, enterrando definitivamente el hacha de guerra con el magistrado.

En esta actitud tan positiva le ha ayudado su faceta de colaboradora en 'Y ahora Sonsoles' que, como nos cuenta con una sonrisa, decidió aceptar "para que la gente me conociese mejor y no como pareja de. Todo el mundo opina por una revista y por una imagen que suele ser más fría". "Me apetecía hacerlo y creo que he acertado. Estoy feliz, nos sentimos todos en familia y creo que eso también se está reflejando en las audiencias que tenemos" asegura.

En el horizonte la boda de Tamara Falcó, a la que confiesa que "por ahora" no está invitada: "Si recibo la invitación ya os contaré, pero lo que quiero es que ella en su día sea feliz, que lo disfrute, le hace muchísima ilusión, siempre ha estado soñando con ese momento y es su momento y es su día".