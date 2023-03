Nuevo chasco para Paz Padilla. Telecinco ha vuelto a enseñar la puerta a la presentadora andaluza. Después de que hace unas semanas estrenasen a bombo y platillo "Déjate querer", un "talk show" presentado por la humorista, la cadena ha decidido cancelarlo por sus bajas cifras de audiencia.

“Déjate querer” es el nuevo programa de Telecinco que se emite los sábados por la noche, presentado por Paz Padilla, la popular humorista y actriz que ha triunfado, entre otros programas de gran éxito, en “Sálvame”. El programa es un espacio para los reencuentros, las historias que emocionan y las sorpresas, con la participación de famosos y anónimos que tienen algo que contar o que recibir.

El programa se estrenó el 18 de febrero de 2023, con Bertín Osborne y Jorge Pérez como invitados. Bertín Osborne es un cantante y presentador que ha tenido una larga trayectoria en la televisión, con programas como “Lluvia de estrellas” o “Mi casa es la tuya”. Jorge Pérez es un guardia civil que se hizo famoso por ganar “Supervivientes 2020”, el reality show de supervivencia en una isla.

En el programa, Paz Padilla entrevista a los invitados y les hace preguntas sobre su vida personal y profesional, con un tono cercano y divertido. También les prepara sorpresas, como la visita de personas queridas, regalos especiales o actuaciones musicales. Además, el programa cuenta con la colaboración de otros rostros conocidos de Telecinco, como Falete, Anabel Pantoja o Kiko Hernández.

“Déjate querer” fue el regreso de Paz Padilla al "prime time", después de superar momentos duros en su vida personal, como la muerte de su marido y tras ser apartada de la pequeña pantalla por unas polémicas declaraciones hace más de un año en las que ponía en duda la eficacia de las vacunas contra el coronavirus.

El regreso no ha sido el esperado. Hoy el portal Algo Pasa TV ha adelantado que la cadena ya ha comunicado al equipo la cancelación del programa. Aunque cabría esperar una rápida reacción de Paz Padilla en sus redes sociales, en las que es muy activa, ésta no ha llegado todavía. Por ahora, y es algo extraño, la gaditana no ha hecho ninguna publicación ni alusión al cese del que hasta ahora era su programa en Telecinco.

Una de las incógnitas que deja este cambio es saber qué programa ocupará el hueco que de "Déjate querer": si optan por un nuevo formato o mueven fichas para hacer encajar alguno de sus espacios en el "prime time" de la noche de los sábados.