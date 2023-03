La vida de Anabel Pantoja dio un vuelco tras su regreso de la gira de conciertos por Latinoamérica que realizó su tía. Su separación con Yulen Pereira justo cuando la madre de éste logró entrar a Supervivientes y un "secreto" ligado a los carnavales de Canarias que disfrutó junto a su amiga Belén Esteban han conseguido que acabe estallando en las redes. "No puedo más", escribía Anabel Pantoja, dando cuenta de la presión médiática que ha sufrido durante estos días.

Anabel acompañó en la gira a su tía, Isabel Pantoja, que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Universo

Pero el universo de Isabel Pantoja no se centra únicamente en la tonadillera, sino que se extiende al resto de su familia, entre ellos su sobrina, Anabel Pantoja, que se encuentra en el centro de la atención mediática, tanto por su sonora separación como por la celebración de los carnavales, donde aseguran que tuvo un "secreto" con un chico de Las Palmas. Anabel no había hablado hasta ahora, pero en lugar de hacerlo ante las cámaras, aprovechó su perfil de Instagram.

Una publicación en la que da cuenta de su estado emocional: "Me siento como una absoluta delincuente, he tenido y sigo soportando a día de hoy que se me juzgue tanto en redes como en programas, lo mala hija que soy, que si no trabajo o a que me dedico, cuando llevo 15 años sin parar,si he sido mala esposa, por querer ser feliz y no hacer daño, si voy exigiendo o siendo borde por querer respeto en un funeral de mi padre, donde curiosamente la Guardia Civil iba a buscarme, otra locura de la que se me acusó y nadie me pidió perdón".

También denunció el machismo que sigue imperando, sobre todo por su "secreto" del carnaval, señalando que "claro soy una chica sueltecita por andar por ahí … un escándalo, si lo hiciera un chico ni se hablaría 3 horas todas las tardes".