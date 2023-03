Georgina Rodríguez es la influencer más influencer. Trabaja con firmas de lujo, acude a los eventos más punteros y es conocida a nivel mundial. Quienes hayan visto la primera temporada de su documental en Netflix saben cómo es y lo que hace, pero verla en directo es otro asunto. La mujer de Cristiano Ronaldo dio su primera entrevista en directo a El Hormiguero, en Antena 3, y empezó confesando su nerviosismo. El presentador Pablo Motos trató de calmarla y procuraba darle pie a que pudiese explicar algunos de los puntos que generan más interés sobre su vida: la educación de sus hijos, la pérdida de uno de ellos en el parto, la relación con el futbolista, su vida en Abu Dabi o los lujos que se puede permitir.

No está claro si fueron los nervios del directo o qué le ocurrió a Georgina, pero muchos de sus comentarios han generado un gran revuelo en redes sociales. Las principales críticas van enfocadas a sus "dramas de rica" o la educación de sus hijos. La influencer acudió al programa a presentar la segunda parte de "Soy Georgina" en Netflix. El cebo lo hizo a la perfección: "Mis fans van a poder ver todo lo que se imaginen. Se van a sentir muy identificados, les va a encantar. Van a conocer cosas de mi vida que no sabían, y de Cristiano también, puede ser".

Contó cómo conoció el futbolista cuando ella trabajaba de dependienta en Gucci. De su pareja dijo que le parecía "guapísimo, un padre 10, un amigo 10, un hijo 10...". También dijo sentirse "una privilegiada de haber sido la elegida por Cristiano". Twitter contestó a esto de inmediato: "Es de lo más penoso que he visto en la boca de una mujer".

Georgina: "Me siento una privilegiada de haber sido la elegida por Cristiano"



De lo más penoso que visto en la boca de una mujer. Una mujer, y màs de ese nivel social, en pleno S.XXI, no puede tener ese chip en la cabeza me cagüentodo!!! #GeorginaEH pic.twitter.com/jRYzGbAlDV — Mr. Pueblo (@IP_017) 22 de marzo de 2023

Georgina es muy familiar. Le encanta estar con sus hijos y hacer planes todos juntos. Se siente muy orgullosa de la educación que les están dando y asegura no cansarse de ellos. Sin embargo, un comentario sobre lo que hace cuando dejan comida en el plato no gustó nada a los espectadores. "Les digo que la comida no se deja y si no para merendar. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar".

Georgina le pone a sus hijos videos de niños que no tienen comida para que no dejen nada en el plato.

¿Esto está pasando? ¿No es una broma?

Mirar niños, si no coméis os convertís en pobres🫣#GeorginaEH — JJ (@otroenterado) 22 de marzo de 2023

El lujo en el que vive Georgina es palpable. Lo muestra sin tapujos en el documental y también allá donde va. También lo hizo en El Hormiguero. Mostró su anillo de diamantes, confesó que tenía unos 150 bolsos (todos de firma) y anunció que regalaría muchos bolsos por la presentación de la segunda parte del documental. El primero en llevarse uno fue Pablo Motos. "Un detalle para tu mujer", le dijo Georgina. La influencer ha querido también recalcar que viene de una familia humilde y sabe lo que cuestan las cosas. Ha dicho que "no todo es fácil" en su vida. A continuación, ha soltado dos comentarios que enerveraon a la aduencia. Uno, que ir de compras le genera "ansiedad"; y dos, que se quedó "tirada" con su avión privado en Manchester porque no les dejaron volar.