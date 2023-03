"Pasapalabra" se ha quedado sin ídolos. Al menos de momento. Tras la marcha de Orestes y Rafa, uno de los binomios más exitosos de la historia reciente el programa, que se rompió después de que el segundo se llevase el mayor bote de la historia del concurso el pasado jueves, la audiencia está ávida de nuevos "héroes" que les enganchen a la pantalla.

Los nuevos concursantes cuentan con dos famosos en cada equipo para conseguir sumar puntos. Los nuevos ayudantes son Unax Ugalde, Carlos Latre, Olivia Molina y Almudena Cid. Con la voz un poco entrecortada la gimnasta ha anunciado a sus seguidores que vuelve al concurso "después de muchos años". La deportista ha tenido unas palabras de agradecimiento a Roberto Leal y su equipo "por el cariño" y ha lanzado un zasca en forma de canción en su última publicación en redes. "Flowers" es su "canción venganza" con la que quiere empezar una nueva vida pisando fuerte y sin mirar atrás.

Pocos días antes, su expareja, Christian Gálvez se sinceró como pocas veces se le ha visto ante las cámaras de 25 palabras. El presentador quiso hacer un inciso antes de continuar con el concurso de ’25 palabras’: “Ahora llega el recuento de marcadores y contar que equipo está más cerca de la final, pero si me permitís, hace mucho que no hago este tipo de cosas, pero es que hoy tengo una visita muy especial en este programa. Ahora mismo no están aquí en plató, están en la sala de control”

El presentador se abría como nunca para contar algo muy “bastante” personal: “Tenía muchas ganas de decirlo aquí en televisión y ahora que me estáis viendo, ustedes y ellos… durante la pandemia, en casa lo pasamos bastante mal, perdía algunos miembros de la familia… queda muy lejano, pero al final dejan cicatriz en el cuerpo”. Al terminar la pandemia, al terminar el confinamiento, intenté buscar por todos los medios, no un deporte, una filosofía que me llegara a cambiar la vida y terminé encontrándola… y gracias a un maestro, un sensei, redescubrí lo que son los valores, valores como la honestidad, la lealtad… cuando uno atraviesa muy buenos momentos es muy fácil estar acompañando a una persona… pero cuando uno atraviesa malos momentos, uno se queda casi, casi solo”, continuaba el presentador.

“Es curioso como una persona que aparece en tu vida, que te conoce muy poquito, que no te juzga y que ten enseña todos esos valores. Más importante que el uso de la espada en esa escuela, fue toda la energía, todo el positivismo y todo esos valores que no el maestro, sino la persona, Rubén, consiguió transmitirme… y me consiguió sacar de un pozo sin luz, me mostró un camino, al igual que mi pareja. El alma no vibra con cualquiera. Gracias maestro, es un honor seguir caminando a tu lado”, terminaba Christian Gálvez antes de continuar con el programa y ante la emoción de una de las concursantes que no pudo contener las lágrimas.