Esta noche se va a lidiar una dura batalla en la televisión, y es que se estrena la décima temporada de Tu Cara Me Suena, lo que ha obligado a su competidor, el Deluxe, a sacar la artillería pesada anunciando ya el invitado que se someterá al polígrafo. Eso sí, la decisión no ha gustado demasiado a los espectadores, que a través de las redes han mostrado su disconformidad: "Qué asco de personajes".

El "Deluxe" se estrenó en 2009. Comenzó como una versión de fin de semana de "Sálvame". Ante el éxito de audiencia y la buena acogida por parte del público, Telecinco decidió darle más entidad al programa en 2012, que dejó de usar el antetítulo "Sálvame" para ser conocido únicamente como el "Deluxe".

El "Deluxe" fue el auténtico rey de las audiencias de la noche del viernes hasta que en 2017 el apoyo del público comenzó a decaer. Fue entonces cuando Telecinco decidió dar un golpe de timón y trasladar el programa a la noche de los sábados. Ahora, y tras varias idas y venidas, se ha vuelto a establecer los viernes.

Desde sus inicios, el "Deluxe" ha estado presentado por Jorge Javier Vázquez. En ocasiones puntuales ha sido sustituido por María Patiño y Terelu Campos.

Como colaboradores, el "Deluxe" tiene desde sus incios a Lydia Lozano y Jimmy Giménez-Arnau en sus sillas. También Kiko Matamoros, Víctor Sandoval o María Patiño son habituales en el plató del programa de Telecinco.

De manera esporádica han colaborado también personajes tan variopintos como Marta López, Rafa Mora o Miguel Frigenti.

Ahora, ‘Pinocho’ vuelve a la carga, quiere que se le reconozca como hijo de Bernardo Pantoja y está dispuesto a dejarse la piel en demostrarlo.

Luis ‘Pinocho’ vuelve al ‘Deluxe’, pero esta vez para responder a todo y contar su verdad. El que asegura ser hermano de Anabel Pantoja, se someterá al 'Polideluxe' de Conchita y hará frente a todas las polémicas. Una temática que ha desencadenado multitud de comentarios negativos en las redes sociales. "No me interesa lo más mínimo" . "Que me importa Pinocho lo veréis vosotros yo veré tu cara me suena".

"Habrá dudas con el ADN, pero el poli de Pinocho sí que dice la verdad"



¡No os perdáis el poli de quien dice ser hermano de Anabel Pantoja!



Mañana, a las 22:00h en #ViernesDeluxe 🌑 https://t.co/qZxP6KXbTx pic.twitter.com/Bb0oLMOrA8 — Deluxe (@DeluxeSabado) 23 de marzo de 2023

Vuelve Tu cara me suena

Este viernes vuelve a Antena 3 Tu Cara Me Suena, el programa presentado por Manel Fuentes estrena la décima temporada, de la que ya se conocían todos los concursantes famosos que iban a participar. Sin embargo, el estreno se va a producir con un importante cambio que no se había producido hasta ahora y así lo han aclarado en la rueda de prensa que han ofrecido en Antena 3.

Una presentación en la que Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, aseguró que "hay mucho humor, un formato familiar y sigue siendo uno de los favoritos del gran publico 10 años después". Por su parte, Tinet Rubira, director general de Gestmusic, explicó que "el mayor miedo de este programa es la falta de talento y no, esta edición nos ha demostrado que en este país todavía queda mucho talento".

Y el casting de concursantes para la nueva temporada no deja indiferente a nadie, comenzando por Anne Igartiburu, que ha sido uno de los principales fichajes del programa. Ligada a Televisión Española desde hace muchísimos años, la presentadora vasca ya ha hecho sus pinitos en otras cadenas y ahora estará fija como concursante de Tu cara me suena. Y otro que seguro que dará mucho juego será Josie, el diseñador que asesora los trajes que Cristina Pedroche presenta en las Campanadas de Antena 3 promete dar mucha guerra.

Entre los concursantes destacados y con muchas posibilidades de hacerse con el triunfo se encuentran Merche y Alfred García. Ambos cantantes cuentan con el talento suficiente como para ganar en las galas. Por su parte, Susi Caramelo, la reportera sin pelos en la lengua, seguro que dará momentos interesantes dentro del programa.

Desde Operación Triunfo llega Miriam Rodríguez, una cantera de talentos para Tu cara me suena como también es el caso de Alfred. Y entre las voces destacadas se encuentra la de Andrea Guasch, conocida por su trayectoria dentro de la factoría Disney.

Humor

El humor llegará con Agustín Jiménez, el cómico tratará de ganarse al jurado, lo mismo que Jadel, que lleva muchos años intentando formar parte del cásting del programa y al final lo ha logrado.

No hay cambios en los concursantes, pero en la rueda de prensa sí han dado cuenta de un cambio importante, y es que por primera vez, está toda la temporada grabada. Y es que Antena 3 fue retrasando durante mucho tiempo el estreno de esta décima temporada, con lo que les dio tiempo a grabarlo todo.