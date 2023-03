Juanma es bailarín y artista y acudió al programa de Cuatro "First Dates" a buscar el amor. Se fue ilusionado con un chico y regaló a la audiencia un detalle sobre la cantante más popular del momento, Shakira. El joven fue profesor de Zumba de la artista durante su embarazo. Le daba clases a domicilio y era muy exigente. "Me dijo que no creía que yo fuera catalán porque ella estaba casada con uno y no se movía así", comentó el bailarín.

Juanma fue profesor de zumba de Shakira y estuvo ayer en #FirstDates 💥 "Me dijo que no creía que yo fuera catalán porque ella estaba casada con uno y no se movía así" 😱 https://t.co/k7HCcVLSEi pic.twitter.com/HmyzS7Blg5 — Cuatro (@cuatro) 22 de marzo de 2023 "Eran clases particulares en su casa cuando estaba embarazada de Sasha”, explica. "Me exigía montar coreos", añade en relación al alto nivel de exigencia de la cantante con sus clases de baile. Carlos Sobera se mostró sorprendido con este dato: “No me podía imaginar que Shakira necesitara clases de baile”. La intención de la colombiana era hacer trabajo cardiovascular durante su embarazado; de ahí que escogiese esta disciplina de baile y ejercicio aeróbicos. El catalán cenó con un chico que ya conocía. Javier fue un día a un concierto de Juanma y al terminar le pidió el teléfono y estuvieron conociéndose, pero al poco tiempo el cantante conoció a otro chico y se emparejó. Se rompió así la comunicación entre ambos pese a que admitían tener mucha química. Ambos se alegraron del reencuentro y decidieron "hacer caso a las señales". Antes de que la cita llegara al final, Juanma ha querido sorprender a Javier y le ha cantado la canción que más le gustó del concierto en el que se conocieron. Su cita terminó con un beso.