El público aun se está acostumbrando al nuevo Pasapalabra. Rafa y Orestes llevaban meses peleando por hacerse con esa gran suma de dinero que semana a semana iba aumentando. Ambos eran ya adversarios conocidos el uno para el otro e incluso sabían jugar de tal forma que se entorpeciera la estrategia del otro. El último programa en el que ambos se vieron las caras transcurrió de manera muy distinta, sin embargo. Rafa y Orestes llegaban al rosco como venían haciendo durante toda su participación, pero el segundo, que llevaba una trayectoria más larga en el concurso, no tuvo la oportunidad ni de abrir la boca. Rafael Castaño consiguió responder a todas las palabras de una sentada y se hizo con el premio sin necesidad de pronunciar el mítico “pasapalabra”. Tras el emotivo momento, las redes se incendiaron y ambos concursantes llevan siendo tendencia todo el día en Twitter.

Este desenlace ha causado, como era de esperar, una gran división de opiniones entre los telespectadores más fieles. Y es que ambos participantes estudiaron mucho para estar al pie del cañón programa tras programa y en más de una ocasión se quedaron al borde de hacerse con el premio. Cabe destacar, sin embargo, que Pasapalabra no es un programa que se emita en riguroso directo. Roberto Leal y los participantes realizan el concurso con cierta antelación, lo que quiere decir que Rafa venía guardando el secreto desde hacía un tiempo.

Y tras la contundente victoria de rafa en Pasapalabra, muchos han sido los rumores sobre su futuro y sobre un posible regreso a otro concurso de la televisión. Sin embargo, el propio concursante ha dejado claro que no tiene pensado regresar a la vida pública, al menos por un tiempo. "He ganado mucho dinero y eso me permitirá mantenerme al margen", aseguró el sevillano.

¿Y ahora?

Pues la silla azul y las idas y venidas están más activas que nunca. Carmen ha sabido lidiar con los nervios y ha conseguido desbancar a Dani en la ‘Silla Azul’. A pesar de pasar un duelo muy reñido con errores por ambas partes, la canaria ha cogido el relevo y se ha convertido en la nueva rival de ‘Pasapalabra’.

En la presentación hemos podido conocer distintos datos acerca de esta nueva concursante: Carmen viene de Las Palmas de Gran Canaria y en el ámbito profesional es técnico de especialista en laboratorio. Sin embargo, hay una afición que ha llamado mucho la atención a Roberto Leal: cría mariposas monarcas. El presentador, muy curioso por este dato, ha preguntado a Carmen cómo es el proceso para conseguir criar este tipo de insectos y se ha quedado más que sorprendido.

Además, la nueva concursante ha llegado pisando fuerte y ha conseguido un empate en el rosco final contra Jorge, que programa a programa continúa afianzando su estancia en el programa.