"First Dates" llegó a la televisión española con una idea tan sorprendente como renovadora y, aunque ya existían precedentes que hacían pensar que el programa alcanzaría una gran repercusión, lo cierto es que nadie se esperaba la acogida que ha tenido entre el público. Tal ha sido su éxito que, desde su llegada en 2016, se ha ido renovando temporada tras temporada, provocando que el número de capítulos siga en ascenso. Asimismo, por sus mesas han pasado ya cientos de caras -tanto famosas como desconocidas- en busca del amor.

A diferencia de otros espacios, "First Dates" no se emite en directo. El programa es grabado, editado y, posteriormente, emitido, lo que permite que los espectadores vean los momentos más destacados, a la vez que se omiten todos aquellos innecesarios.

Carlos Sobera, una de las caras más reconocidas en la televisión española, se encarga de presentar el programa. Así, él es el encargado de recibir a los comensales en su llegada al plató. Tras un breve intercambio de palabras los acompaña hacia una barra, donde consumen alguna bebida y esperan por su pareja -que, en ese momento, es aún desconocida-. Ya hay empieza lo realmente interesante, como en una de las últimas citas de las que hemos sido testigo.

Manel se ha presentado en ‘First Dates’ como un hombre muy reflexivo. Ha tenido una vida llena de sucesos “hay una causa y efecto”. Fue padre con 19 años y está muy orgulloso de su hijo. No busca pareja, pero usa mucho la magia y espera que aparezca el amor de su vida “me gusta la belleza de una mujer fémina”.

Sara, su cita, es una mujer a la que no le gusta el deporte, pero que ha conseguido subir su autoestima con el gimnasio. La joven ha traído un modelazo y ha causado una buenísima impresión en Manel. El soltero ha querido saber de dónde era y rápidamente se han puesto a hablar. Él es nutricionista y chofer profesional, mientras que ella trabaja de entrenadora en un gimnasio. Sara le ha contado a Manel que le gustaba mucho pasear por el campo y conectar consigo misma, una filosofía de vida que a él le ha encantado porque siente que pueden compaginar muy bien y que no tendría que llevar la mochila de nadie. Sin embargo al escucharle, Sara ha sentido que todo lo que le estaba diciendo se lo había aprendido de memoria de algún libro y no le resultaba contundente.

De repente, él le ha preguntado “¿Eres tricolor?” y ella se ha quedado a cuadros. El soltero le ha dicho que suele coincidir que las personas muy meticulosas y ordenadas suelen tener tres colores favoritos y muy diferenciados para “llevar puesto, para la casa y para el coche”. Sara ha flipado y le ha dicho que a ella le gustaba “vestir de rojo, mi coche es rojo y mis sábanas también son rojas”, algo que ha desmontado por completo la teoría de su cita. El anillo del soltero ha dado pie a que le contara que él cree mucho en el poder de tres “soy un poco místico” y a que ella se aburriera como una mona y no entendiera nada de que Manel le estaba contando de los tres cuerpos que se fusionan con otros tres cuerpos. Sara está buscando a un chico con más alegría, más divertido y no ha dudado en decirle que le había parecido un tipo muy educado, pero que ella buscaba a un hombre con “más sangre”.