El público aun se está acostumbrando al nuevo Pasapalabra. Rafa y Orestes llevaban meses peleando por hacerse con esa gran suma de dinero que semana a semana iba aumentando. Ambos eran ya adversarios conocidos el uno para el otro e incluso sabían jugar de tal forma que se entorpeciera la estrategia del otro. El último programa en el que ambos se vieron las caras transcurrió de manera muy distinta, sin embargo. Rafa y Orestes llegaban al rosco como venían haciendo durante toda su participación, pero el segundo, que llevaba una trayectoria más larga en el concurso, no tuvo la oportunidad ni de abrir la boca. Rafael Castaño consiguió responder a todas las palabras de una sentada y se hizo con el premio sin necesidad de pronunciar el mítico “pasapalabra”. Tras el emotivo momento, las redes se incendiaron y ambos concursantes llevan siendo tendencia todo el día en Twitter.

Este desenlace ha causado, como era de esperar, una gran división de opiniones entre los telespectadores más fieles. Y es que ambos participantes estudiaron mucho para estar al pie del cañón programa tras programa y en más de una ocasión se quedaron al borde de hacerse con el premio. Cabe destacar, sin embargo, que Pasapalabra no es un programa que se emita en riguroso directo. Roberto Leal y los participantes realizan el concurso con cierta antelación, lo que quiere decir que Rafa venía guardando el secreto desde hacía un tiempo.

Y tras la contundente victoria de rafa en Pasapalabra, muchos han sido los rumores sobre su futuro y sobre un posible regreso a otro concurso de la televisión. Sin embargo, el propio concursante ha dejado claro que no tiene pensado regresar a la vida pública, al menos por un tiempo. "He ganado mucho dinero y eso me permitirá mantenerme al margen", aseguró el sevillano.

¿Y ahora?

Pues la silla azul y las idas y venidas están más activas que nunca. La 'Silla Azul' ha deparado el primer relevo de la nueva etapa tras Rafa y Orestes. Alejandra se ha despedido del concurso tras tres programas y cede su puesto a Dani, un gallego con ganas de sorprender en 'Pasapalabra'.

La concursante madrileña, en su segunda vez en esta prueba por la permanencia, ha cometido ese doble fallo que la deja eliminada. "Gracias por tu alegría y por tu compañerismo", ha afirmado Roberto Leal. Alejandra, que se lleva 600 euros tras un balance de un empate y dos derrotas en 'El Rosco', deja momentos memorables especialmente en 'La Pista', donde ha bailado un mambo con Poty y hasta una coreografía al ritmo de 'Let's dance'.