Telecinco sigue luchando para recuperar audiencia, pero no está teniendo suerte. Hace una semanas, la cadena de Mediaset estrenó ‘Para toda la vida: The Bachelorette’. Sheila Martori, la gran protagonista del programa, se lanza a encontrar al hombre de su vida entre 20 jóvenes solteros dispuestos a conocerla a través de una romántica aventura con una sucesión de encuentros, charlas y experiencias inolvidables propuestas por este formato de éxito internacional presentado por Jesús Vázquez. Cada encuentro, cada experiencia, cada charla irán dejando su poso, para bien o para mal, en el corazón de Sheila y sus pretendientes. Pero el momento decisivo de cada programa será la Ceremonia de la Rosa, en la que Sheila se pondrá frente a frente a cada uno de ellos y entregará una rosa a aquellos con los que desea continuar la aventura. Los que no reciban la flor deseada serán inmediatamente eliminados; los que la reciban, tendrán la oportunidad de seguir conociendo a la joven, siempre que ellos también decidan aceptar tan simbólico regalo.

Sin embargo, el estreno no ha ido nada bien para la cadena y el batacazo ha sido bastante sonado. Este estreno se ha convertido en el menos viste de la temporada y eso que iba en horario prime time. El programa "Para toda la vida", presentado por Jesús Vázquez, finalizó con la elección de Miguel por parte de Sheila y después de haber conocido a 21 pretendientes. Y tras el fin del programa, sus protagonistas ya pudieron hablar alto y claro sobre su experiencia: "Han sido cuatro meses sin poder salir a la calle". Se trata del formato 'The bachelorette', un dating show en el que una mujer soltera que no lo logrado enamorarse a lo largo de su vida se pone en manos del programa para que proponerle diferentes candidatos a conquistar su corazón. Como la denominación original no iba a ser comprendida por una gran parte de la audiencia, Mediaset tenía que encontrar otro nombre o por lo menos un complemento en castellano. Y tras darle muchas vueltas, se decantaron por una marca que ya utilizó Antena 3 en 1999. Se trata de 'Para toda la vida', denominación que la cadena de Atresmedia ya usó para un programa de parejas que presentó Pedro Rollán en la noche de los viernes, con bajos datos de audiencia. El director era el mítico Giorgio Aresu, que triunfó a los mandos de 'Sorpresa, sorpresa'. Y parece que la audiencia tampoco ha acompañado a este programa, cuya final se acabó viendo ya de madrugada. Aún así, Sheila hizo un directo en su cuenta de Instagram donde respondió a las preguntas de sus seguidores, apareciendo después Miguel en el vídeo con un ramo de flores. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Men's Health España (@menshealthesp) Jesús Vázquez sorprende a todos "Jesús Vázquez repite 10 años después en su primera portada en Men's Health y lo hace para conseguir todo un récord: ser el hombre español con más edad en ocupar la portada de la revista de estilo de vida activo masculino más vendida de España. A sus 57 años, Jesús Vázquez le da todo un zasca al edadismo, esa tendencia tan actual que discrimina a las personas por razón de edad, con una portada donde muestra que está más fuerte que nunca, tanto a nivel físico como a nivel psicológico". El presentador ha sorprendido con una espectacular portada en Men's Health en la que luce un cuerpo de envidia a sus 56 años.