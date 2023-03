Cuando Luis Manuel 'Pinocho' se sentaba hace dos fines de semana en 'Viernes Deluxe', Mayte Ametlla le preguntaba sin pelos en la lengua si había tenido algo con Anabel Pantoja en el pasado, a lo que el respondió tajantemente que no... pero la realidad es otra. Y para eso nos hemos tenido que esperar a ver el resultado de su polígrafo este viernes por la noche.

'Pinocho' era amigo de Kiko Rivera y juntos salieron durante una etapa muy concreta. Fruto de esta amistad, también conoció a Anabel. Por aquel entonces, ya le habían llegado comentarios de que era hijo de Bernardo Pantoja, pero no le dio ninguna credibilidad hasta que, según él, el hermano de Isabel se lo confesara antes de morir.

"¿Tuviste algún roneo con Anabel Pantoja, tal y como insinuó la periodista Mayte Ametlla?" le preguntaba Jorge Javier Vázquez y él contestaba, al igual que hace dos semanas, que "no", pero Conchita desvelaba que "miente". Una información que le llegaba a la colaboradora hace un tiempo y que por fin sale a la luz que entre ellos, pudo haber algo más que una amistad.

"Hasta dónde llegó no lo sé, pero hubo coqueteo" explicaba Mayte y él explicaba que "no voy a entrar ahí", dejando a entrever que podría haber pasado algo entre ellos, pero más tarde explicaba que se trataba del "típico tonteo, pero ya está". 'Pinocho' seguía defendiendo su testimonio "no me gustaba, pero era guapa, no he tenido nada con ella, hubo la tontería esa de los 16 años".

Una confesión que llamaba especialmente la atención a los colaboradores porque en esa época ya se rumoreaba en Triana que su padre era Bernardo, pero él no le daba importancia: "eran comentarios que no les echaba cuenta". "Conforme iba creciendo me di cuenta que mi padre tenía un comportamiento distinto conmigo que con mi hermana" explicaba de su padre adoptivo, lo que fue clave para darse cuenta que aquellos rumores en la calle podían ser verdad.

Víctor Sandoval se somete al polígrafo

El coaborador de Sálvame, Víctor Sandoval se sometió al polígrafo del programa y soltó una bomba que sorprendió a los colaboradores del espacio. “¿Consideras que Mario Vaquerizo ha sido una influencia muy perjudicial para tu amiga Alaska?”, le preguntaban a lo que el respondía con un contundente "No". Fue entonces cuando Kiko Matamoros le acusó de mentir, alegando que "le había puesto a parir" en varias ocasiones.

“¿Eres tú o es que te lo está diciendo alguien por aquí?”, señalando Sandoval al pinganillo. “¿Estás tú hoy de Rockefeller? Este programa muchas veces parece Maricarmen y sus muñecos porque habláis por boca de otros”, continuó el colaborador alegando que en muchas ocasiones los tertulianos reciben órdenes de cómo hacer las preguntas o responder. Unas palabras que indignaron aún más a los presentes,