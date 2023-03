Nunca llueve a gusto de todos. Y al de los seguidores de "Déjate querer", el programa de Paz Padilla, menos. A la dirección del programa le están cayendo un chaparrón de críticas tras conocerse quién será el invitado del programa de esta noche. "Vais a conseguir el hundimiento total", les advierten, sobre la trayectoria de un espacio que, por ahora, no ha conseguido el respaldo del público.

“Déjate querer” es el nuevo programa de Telecinco que se emite los viernes por la noche, presentado por Paz Padilla, la popular humorista y actriz que ha triunfado, entre otros programas de gran éxito, en “Sálvame”. El programa es un espacio para los reencuentros, las historias que emocionan y las sorpresas, con la participación de famosos y anónimos que tienen algo que contar o que recibir.

El programa se estrenó el 18 de febrero de 2023, con Bertín Osborne y Jorge Pérez como invitados. Bertín Osborne es un cantante y presentador que ha tenido una larga trayectoria en la televisión, con programas como “Lluvia de estrellas” o “Mi casa es la tuya”. Jorge Pérez es un guardia civil que se hizo famoso por ganar “Supervivientes 2020”, el reality show de supervivencia en una isla.

Álex quiere que su exnovia Filomena le dé una segunda oportunidad: “Es la persona que más me ha llenado y pienso en ella cada día”, asegura. Según él, dejaron su relación por la distancia y por las desagradables llamadas de la exmujer de él a Filomena. Pero lo que hemos vivido en el plató de ‘Déjate querer’ nadie se lo esperaba y Paz Padilla ha tenido que intervenir, visiblemente molesta.

Nuestro invitado cree que debería haberse implicado más en su relación y dar más la cara con Filomena cuando se produjeron las llamadas de su ex. Quiere decirle a Filomena lo mucho que le ha echado de menos y así ha sido su reencuentro. A Filomena no le hace mucha gracia ver a su ¿exnovio? en pantalla y le dice a Paz padilla que no le interesa lo que tenga que decirle: “Estoy descolocada. Puede haber tema de confusión”. Pero lo sorprende es que niega haber mantenido una relación con él: “Lo conozco de un viaje”.

Cuando Filo abandona el plató, Álex se defiende: “No voy a entrar en discusiones, pero yo no cuento mentiras. Desde el 8 de julio del 2018 hasta el 16 de julio de ese año, que se fue, para mí fue una persona muy importante. Ella no quiere saber nada de mí, lo respeto y se acabó”.

Paz Padilla se cree la versión de Filo y le dice a Álex “nos has engañado un poco”. Le pregunta si tiene pruebas y mensajes sobre las cosas que ella le ha escrito y él dice que no porque va borrando las conversaciones. La presentadora no le cree y se enfada con él: “Te has inventado una relación ficticia. Deja de insistir”.

En redes, son muchos los que han estallado contra la presentadora por lo que ha ocurrido en el plató. "Paz me has decepcionado muchísimo con la historia del sevillano en tu programa dejate querer. Dime porque has dado por hecho que miente el y no ella, me parece muy mal tu comportamiento si fueras una profesional tendrías que haberte mantenido al margen. Y otra cosa muy mal es que a todo el mundo le das un beso y a el lo has despedido con la mano que feo tu gesto".