Aunque ya hace medio año que anunciaron su ruptura, el nombre de Laura Escanes sigue estando ligado al de Risto Mejide en muchos aspectos. Es habitual que cuando la "influencer" habla sobre casi cualquier asunto, se le busque una conexión con su anterior relación. Y eso es lo que acaba de pasarle con su último tuit.

Después de siete años juntos, Risto Mejide y Laura Escanes pusieron fin a su relación el mes de septiembre pasado. Durante ese tiempo, compartieron momentos muy felices y tuvieron una hija, Roma, que ahora tiene tres años.

Según informó en su día El Periódico, medio que pertenece al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, Laura Escanes habría mantenido un romance fuera del matrimonio con el youtuber Jagger, conocido por sus vídeos y por su participación en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos donde se enfrentó a David Bustamante.

Actualmente, la influencer tiene una nueva pareja: el cantante Álvaro de Luna.

Antes de romper su relación, Risto Mejide y Laura Escanes tenían un podcast juntos donde hablaban de su vida en pareja. Ahora ella sigue con un programa de entrevistas donde recibe a algunos de los jóvenes más populares del país. También participa en “El desafío”, el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal.

En los últimos días se ha hablado mucho sobre la diferencia de edad en relaciones amorosos, especialmente centradas en los casos del propio Mejide, que vuelve a tener una pareja mucho más joven que él, y de Kiko Matamoros, prometido con una modelo a la que también saca varias décadas.

En este contexto, Laura Escanes escribió recientemente en su cuenta de Twitter lo siguiente: "La frase de 'el amor no tiene edad', me ha costado tiempo entenderlo, pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos".

Tras eso, muchos de sus seguidores comenzaron a apuntar sobre la diferencia de edad y si no había pensado en ello hasta que había roto con Risto. También se sucedieron memes de cuando comenzó a salir con el presentador, cuando se bromeaba con que pudiese ser su hija.