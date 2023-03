Los podcasts se han convertido en una actividad de lo más habitual en redes. Tik Tok y otras plataformas dedicadas específicamente al sonido se han llenado de programas fundados por personas cualquiera o incluso famosos. Muchos personajes públicos que proceden de distintas fuentes de entretenimiento se han lanzado a crear este tipo de contenido, como ha sido el caso de Laura Escanes. La influencer lanzó el año pasado un podcast junto a su expareja Risto Mejide llamado ‘Cariño pero, ¿qué dices?’ que duró una temporada. Tras la ruptura publicó en solitario un proyecto similar llamado ‘Entre el cielo y las nubes’ donde, en vez de conversar con la misma persona durante los programas, cuenta con un nuevo colaborador cada día. por su plató han pasado figuras de distintas disciplinas como Lola Índigo, Paula Gonu, Pilar Rubio o el presentador Roberto Leal.

No obstante, si por algo volvió a los titulares tan solo unos meses después del anuncio de su ruptura fue por la filtración de unas fotos suyas dándose un beso en la playa junto al cantante Álvaro de Luna, con quien confirmó su relación por medio de un Tik Tok el primero de enero. Tras la separación Escanes siempre se ha mostrado muy abierta al público a la hora de dar explicaciones de cómo se siente. Risto Mejide, sin embargo, rompió su silencio al respecto hace poco durante su programa ‘Viajando con Chester’ junto al artista Jorge Drexler. Allí habló sobre el momento vital en el que se encontraba y los sentimientos que le había despertado la ruptura. Ahora el presentador ha confirmado los rumores de una nueva pareja e incluso Laura Escanes ha sido preguntada al respecto, a lo que respondió: “Si tengo que conocerla será porque es importante para él y para Roma”.

A esta pregunta y a otras más contestó en la presentación de un episodio en directo de su podcast donde contó con una célebre invitada: Dulceida. En esta ocasión el público tomó el micrófono para preguntar a las creadoras de contenido lo que quisieran y alguien se animó a preguntarle si volvería a tener hijos o a casarse. Después de una pequeña carcajada, la creadora de contenido respondió: “Tener hijos ahora mismo no, pero en un futuro sí que me gustaría. Casarme sí, pero creo que me casaría de una forma totalmente distinta. Cada relación aporta unas cosas y enseña unas cosas”.