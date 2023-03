A las puertas de las elecciones del 28M, Ana Rosa Quintana ha entrevistado de nuevo a Isabel Díaz Ayuso en el plató de su programa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya acudió al magacín de Telecinco el pasado mes de noviembre, ha charlado con la periodista sobre la situación política actual y ha aprovechado para hablar sobre sus inicios en el mundo laboral.

"Dice Sánchez que somos los amigos de los ricos, de los pudientes, cuando es él quien viene de vivir la vida de esa manera (...) no saben lo que es pasarlo mal un solo día de su vida", ha afirmado la política popular, lo que daba pie a que Ana Rosa le lanzara una pregunta: "¿Usted lo ha pasado mal?".

Ayuso ha respondido con un tajante "sí" en el que la periodista ha querido profundizar: "¿Económicamente?". "Sí. Soy periodista", recordaba Ayuso entre risas para, seguidamente, ampliar su respuesta: "Me fui de casa con 600 euros pagándome una habitación de 400".

"Mi familia ha sido de clase media de Madrid, con concertado en el barrio y mis veranos en el pueblo", ha continuado diciendo Ayuso antes de reconducir su discurso: "No me ha faltado nada, soy consciente de que hay gente que lo ha pasado muchísimo peor".

"Yo he tenido una vida muy buena, pero por mi cuenta, cuando me he buscado la vida y me he labrado mi propio futuro al margen de todo, sí lo ha pasado mal. Mucho", ha asegurado en su conversación con Ana Rosa.