Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Uno de los concursantes que más está disfrutando de la aventura es Ginés, el 'rey de los bocadillos'. El hombre es especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes y acumula cerca de 2 millones de seguidores en la mencionada red social.

Ginés Corregüela tiene una cosa muy clara: no está dispuesto a pasar hambre. Por ello, el superviviente no hace ascos a nada y no duda en llevarse a la boca cualquier criatura comestible que habite en los Cayos Cochinos. El 'Rey del bocadillo' no es nada escrupuloso, y lo ha dejado claro en 'Supervivientes 2023'.

Sin embargo, mientras él está en el programa, su familia está montando un verdadero escándalo desde España. Y es que su novia, Yaiza, asegura que es la actual pareja del superviviente, mientras que sus hijas y ex mujer dicen que no existe un acuerdo de divorcio. Toda una guerra abierta por la cual hoy Yaiza, en el plató de Sálvame, ha decidido contar la verdad: "Ginés no sabe nada de todo esto".

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público. Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.