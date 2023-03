El pasado jueves se vivió un momento histórico para la televisión en España. Miles de personas, fieles o no a Pasapalabra, se reunieron frente al televisor para acudir a una cita inigualable: la entrega del bote más grande de todo el programa. La cadena anunció que por fin uno de los dos concursantes más míticos del formato se había hecho por fin con esos 2.272.000 euros, pero Antena 3 no quiso desvelar el misterio y dejó a los concursantes averiguarlo por sí mismos durante la emisión.

Rafa y Orestes llevaban meses peleando por hacerse con esa gran suma de dinero que semana a semana iba aumentando. Ambos eran ya adversarios conocidos el uno para el otro e incluso sabían jugar de tal forma que se entorpeciera la estrategia del otro. El último programa en el que ambos se vieron las caras transcurrió de manera muy distinta, sin embargo. Rafa y Orestes llegaban al rosco como venían haciendo durante toda su participación, pero el segundo, que llevaba una trayectoria más larga en el concurso, no tuvo la oportunidad ni de abrir la boca. Rafael Castaño consiguió responder a todas las palabras de una sentada y se hizo con el premio sin necesidad de pronunciar el mítico “pasapalabra”. Tras el emotivo momento, las redes se incendiaron y ambos concursantes llevan siendo tendencia todo el día en Twitter.

Este desenlace ha causado, como era de esperar, una gran división de opiniones entre los telespectadores más fieles. Y es que ambos participantes estudiaron mucho para estar al pie del cañón programa tras programa y en más de una ocasión se quedaron al borde de hacerse con el premio. Cabe destacar, sin embargo, que Pasapalabra no es un programa que se emita en riguroso directo. Roberto Leal y los participantes realizan el concurso con cierta antelación, lo que quiere decir que Rafa venía guardando el secreto desde hacía un tiempo.

Borja Pérez, jefe de guion de 'Pasapalabra' ha hablado con el programa de la Cadena Ser, La Ventana, donde ha confesado fue un día muy especial. "Revivirlo después de la grabación fue único. Es algo que todo el equipo se lleva para siempre", confiesa. Borja lleva trabajando 12 años como guionista en 'Pasapalabra' y asegura que, aunque todas las victorias se viven con mucha emoción, el rosco de Rafa "se ha vivido de una forma diferente porque era el bote más grande de la historia y por el enfrentamiento entre él y Orestes".

"El rosco que ganó era uno más para nosotros. Buscas palabras más difíciles que otras", contaba a la emisora. "Evidentemente, no se puede acertar las 25 palabras porque eso está reservado para los grandes concursantes, pero sí se pueden hacer 17 o 18", explica sobre la posibilidad de que cualquiera puede intentar completarlo desde casa.

Tras la contundente victoria de Rafa en Pasapalabra, muchos han sido los rumores sobre su futuro y sobre un posible regreso a otro concurso de la televisión. Sin embargo, el propio concursante ha dejado claro que no tiene pensado regresar a la vida pública, al menos por un tiempo. "He ganado mucho dinero y eso me permitirá mantenerme al margen", aseguró el sevillano.

Pero la revista Lecturas ha avanzado hoy que el sevillano se habría enamorado en el plató de Pasapalabra, nada más y nada menos que de Beatriz Solano, una conocida presentadora de Antena 3. Ambos viven juntos en Madrid y se fueron de viaje tras ganar el bote.