'Caminar sin punteras'. Este es el título del último libro de Almudena Cid en el que, echando la vista atrás tras el año más complicado de su vida por su separación de Christian Gálvez, desvela "cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo a veces puedes redescubrirte a tí misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida". "Sentirte arrasada por un tsunami puede ser la mejor noticia, la oportunidad de volver a construir, pero esta vez en otro lugar y con mejores cimientos", confiesa.

En las diferentes entrevistas que ha concedido hasta el momento para promocionar su libro, la exgimnasta no ha tenido problemas en hablar de su matrimonio con el presentador, reconociendo que "idealicé lo que yo creía que era esa relación" y acusando a su exmarido de haberla "confundido a mí y a todo mi entorno" cuando la dejó: "Fue como una bomba. Mi vida había saltado por los aires. Me encontré devastada".

"Ha sido el peor año de mi vida, pero escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Son vivencias que suelen suceder, pero también hay que saber superarlo. Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar", ha asegurado en la Cadena Ser, donde ha hablado de lo importante que ha sido escribir 'Caminar sin punteras'para poder superar su ruptura.

Unas declaraciones que están dando mucho que hablar, que han vuelto a poner el foco en Christian Gálvez, y sobre las que le hemos preguntado a Almudena a su llegada a Sevilla. De lo más sonriente, y confesando que está feliz por la buena acogida que está teniendo el que sin duda es su libro más personal, la vitoriana ha evitado pronunciarse sobre el fin de su matrimonio, dejando en el aire por qué dice que su separación fue como un "tsunami" que arrasó por completo su vida.

Christian Gálvez para su programa para mandar su mensaje más personal e importante

Pocos días antes, su expareja, Christian Gálvez se sinceró como pocas veces se le ha visto ante las cámaras de 25 palabras. El presentador quiso hacer un inciso antes de continuar con el concurso de ’25 palabras’: “Ahora llega el recuento de marcadores y contar que equipo está más cerca de la final, pero si me permitís, hace mucho que no hago este tipo de cosas, pero es que hoy tengo una visita muy especial en este programa. Ahora mismo no están aquí en plató, están en la sala de control”

El presentador se abría como nunca para contar algo muy “bastante” personal: “Tenía muchas ganas de decirlo aquí en televisión y ahora que me estáis viendo, ustedes y ellos… durante la pandemia, en casa lo pasamos bastante mal, perdía algunos miembros de la familia… queda muy lejano, pero al final dejan cicatriz en el cuerpo”. Al terminar la pandemia, al terminar el confinamiento, intenté buscar por todos los medios, no un deporte, una filosofía que me llegara a cambiar la vida y terminé encontrándola… y gracias a un maestro, un sensei, redescubrí lo que son los valores, valores como la honestidad, la lealtad… cuando uno atraviesa muy buenos momentos es muy fácil estar acompañando a una persona… pero cuando uno atraviesa malos momentos, uno se queda casi, casi solo”, continuaba el presentador.

“Es curioso como una persona que aparece en tu vida, que te conoce muy poquito, que no te juzga y que ten enseña todos esos valores. Más importante que el uso de la espada en esa escuela, fue toda la energía, todo el positivismo y todo esos valores que no el maestro, sino la persona, Rubén, consiguió transmitirme… y me consiguió sacar de un pozo sin luz, me mostró un camino, al igual que mi pareja. El alma no vibra con cualquiera. Gracias maestro, es un honor seguir caminando a tu lado”, terminaba Christian Gálvez antes de continuar con el programa y ante la emoción de una de las concursantes que no pudo contener las lágrimas.