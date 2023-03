'El programa de Ana Rosa' emite unas curiosas imágenes protagonizadas por el rey Felipe VI en su reciente visita a Cádiz en las que levanta a todo el público que estaba presente en el acto. Doña Letizia, que estaba a su lado, no podía esconder su grata sorpresa al ver a su marido participar junto al resto de la banda.

La presentadora empieza explicando el motivo por el que los reyes acudieron a la ciudad andaluza: "Lo ocurrido en Cádiz con las Academias de la Lengua, hablando del futuro sobre las grandes plataformas, para que todas tengan el mismo castellano o español, un español culto como ocurre en el inglés".

La agenda del monarca en Cádiz

Antes de despedirse de su estancia en Andalucía, los Reyes han estado en el Parador Nacional asistiendo a la sesión especial Unidad y diversidad del español. La tradición y el reto de la inteligencia artificial. Por la mañana han comenzado con la ceremonia de apertura del foro más importante de reflexión sobre nuestro idioma, que se desarrolla desde el 27 al 30 de marzo bajo el lema Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro.

Además, han recorrido dos exposiciones organizadas por el Instituto Cervantes y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo que se han abierto al público esta jornada en Casa de Iberoamérica: Libros y autores del Virreinato de Perú, y Embustes y maravillas. Representaciones inverosímiles de lo otro.

La imagen del rey tocando el cajón y la reacción de Ana Rosa

Sin embargo lo que no ha pasado desapercibido de una reunión que servirá para concentrar una normativa audiovisual en el lenguaje, como ocurre en el resto de lenguas extranjeras, fue una estampa de Felipe VI nunca vista: tocó el cajón en público. Ana Rosa aplaudió esta actitud del monarca: "Es una imagen estupenda y muy simpática".

En el vídeo, los músicos de Cádiz están tocando el cajón, la reina está sentada en uno de ellos y le piden a Felipe VI que se anime a tocar uno. El monarca no se lo pensó dos veces, acudió junto a su mujer y siguió como un profesional el ritmo musical que llevaba el resto de la banda. Al ver lo bien que lo hizo, el líder del grupo sacó una sonrisa al monarca: "¡Aquí tenemos al primer rey cajonero!".

Menuda auténtica maravilla de momento; El Rey Felipe VI se une tocando el cajón al concierto al aire libre de Cádizpic.twitter.com/dMrB4Ix045 — M 📺 (@casasola_89) March 27, 2023

Al ver el vídeo, Ana Rosa no puede contener la risa y aplaudir a los músicos: "Qué guasa tienen los de Cádiz, ¡el primer rey cajonero!". Tras el comentario de algunos colaboradores, comenta la presentadora: "Él sabe, él ha tocado el cajón más de una vez, eh".

Esther Palomera se suma al debate y defiende la actitud de Felipe VI: "Es una imagen muy simpática y muy espontánea... éstas son las imágenes que despiertan interés por cierta institución.

No obstante, no todo fueron alabanzas para el rey. Algunos de los presentes en la tertulia del programa no dudaron en criticar el poco ritmo del que al parecer, hizo gala el monarca. "Mucho ritmo no parece que lleve", se lanzó a comentar la periodista Esther palomera.