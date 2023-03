Georgina Rodríguez ha vuelto a conseguir un gran éxito después de su comentada entrevista en ‘El Hormiguero’. La influencer ha estrenado recientemente la segunda temporada de su documental ‘Soy Georgina’ en Netflix y no se habla de otra cosa. Pablo Motos descubrió en su programa por qué la citada plataforma había elegido el eslogan: ‘Antes vendía bolsos. Ahora los regalo’. La novia de Cristiano Rolando ha explicado que siempre ha sido una amante de la moda. “Me interesa más la moda que el lujo porque para mí el lujo es estar en un campo comiendo un bocadillo de chorizo”.

La empresaria ha explicado que pertenece a una familia humilde y asegura que ni en sueños pensó que iba a tener la vida que lleva ahora. Por ese motivo intenta ser generosa y compartir con quienes tiene cerca. Da lo que tiene: dinero y bolsos.

Esta vez, para promocionar su reality ‘Soy Georgina’, y como no podía ser de otra forma, la influencer ha querido volver a hacer alarde de su generosidad haciendo una campaña muy curiosa. Netflix ha colgado una lona con una imagen suya y la usará para hacer bolsos. Muchos de ellos cuestan lo mismo que un coche, pero Georgina no los necesita. Según cuenta, tiene más de 100 y quiere que todo el mundo pueda disfrutar de la moda.

Su faceta más generosa

Georgina Rodríguez explicó en ‘El Hormiguero’ que iba a regalar unos bolsos para promocionar su serie. Es algo que le representa y quiere que sus fans tengan un recuerdo de ella. Está muy contenta de haber elegido a Netflix para grabar una serie sobre su vida. Cree que la plataforma está respetando los límites que impuso en su momento, pero sin perder la esencia: todo lo que sucede es real.

“El eslogan que tienes esta temporada es ‘antes vendía bolsos. Ahora los regalo’. ¿Qué quiere decir?”, le preguntó Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. “Se lo regaló a mis amigos y empleados en cumpleaños”, respondió. Más adelante explicó que Netflix iba a usar la lona de promoción de ‘Soy Georgina’ para crear unos bolsos que costarán mucho dinero, pero ella los va a regalar. Todos menos uno. “Vamos a regalarlos, salen 100 bolsos. Yo me he podido uno, no lo he podido evitar. Tengo que tenerlo en mi colección”, explicó con una sonrisa.

El último regalo de la influencer

Georgina Rodríguez ha demostrado ser una mujer muy solidaria. En la primera temporada de su documental explicó que colaboraba con varias asociaciones benéficas. Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’ tuvo varios gestos que demostraron que era bastante generosa. Por ejemplo, le regaló uno de sus bolsos a la mujer de Pablo Motos. “Te he traído un bolso, pero para tu mujer”, le dijo. El presentador le dio las gracias y aplaudió la belleza de la pieza.

Consigue los bolsos de Georgina Rodríguez

Si tú también quieres ser uno de los afortunados que consiga uno de estos flamantes bolsos es muy sencillo. Solamente hay que hacer dos cosas. Encontrar la lona de Georgina, hacerse una foto y publicarla en las redes sociales con la etiqueta #DameunbolsoGeorgina. Después debes explicar por qué te mereces una de estas valiosas piezas. “Sabemos que a Georgina le encanta coleccionar bolsos, pero ahora, para celebrar el lanzamiento de ‘Soy Georgina, los regala. Y van a estar hechos del material de esta lona”, cuentan desde Netflix.