Cambios drásticos en "First Dates". Uno de los rostros más míticos del programa lo deja. Su puesto será ocupado por una concursante de "La isla de las tentaciones". Esto es todo lo que ha pasado.

"First Dates" es un programa que se emite en Cuatro desde 2016. Se trata de un espacio de citas basando en un formato británico homónimo, en el que cinco parejas de solteros que buscan el amor deberán compartir mesa y mental para conocerse. Al final de la cita, deciden si quieren volver a verse o si, por el contrario, consideran que no ha habido química.

Pese a no tener unas cifras de audiencia abrumadoras, siempre por debajo del 10% de cuota de pantalla, "First Dates" se ha convertido en uno de los fijos de la parrilla de Cuatro. Y no solo eso. También se trata de uno de los programas de la cadena que más repercusión suele tener en redes sociales.

"First Dates" está presentado por Carlos Sobera. Tiene a Matías Roure, como barman, Richard Pena, de voz en off, y Yulia Demóss Marisa Zapata, Cristina Zapata y Elsa Anka, como camareros. Desde el primer día, en este elenco estaba también Lidia Torrent. Si bien, ahora se ha sabido que la hija de Elsa Anka abandona el programa.

Su lugar será ocupado por una concursante de "La isla de las tentaciones". Se trata de Laura Boado, coruñesa de 23 años que fue coronada como Miss Galicia 2021. Acudió al programa con Alejandro Pérez, madrileño de 29 años y Míster Madrid 2021, con el que llevaba nueve meses cuando comenzó su aventura en la isla.

Por ahora se han se han emitido cinco galas de la edición en la que participa la gallega, en las que ha tenido tres citas: la primera con Fran y las dos siguientes con Saúl.

Esta edición se grabó en República Dominicana en verano de 2022 y se está emitiendo en España desde enero de 2023.