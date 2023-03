Lucía Etxebarria es este martes la segunda invitada del Chester de Risto Mejide. La escritora valenciana hablará con el presentador sobre algunos los aspectos más personales de su vida, sin dejar de lado su trabajo. Sin embargo, parece que hay una serie de contenidos que preocupan, y mucho, a la escritora. Precisamente por ello, Etxebarria ha publicado en las últimas horas toda una batería de mensajes para aclarar algunas de las cuestiones planteadas por Risto y por el propio programa.

“He sido advertida de que el programa ha sido convenientemente editado, así que no tengo ni idea de lo que veréis. Pero me gustaría puntualizar varias cosas”, comienza diciendo Etxebarria en la mencionada publicación.

La primera es que se sintió “tremendamente incómoda” durante la entrevista, según asegura. “No culpo a Risto. El estilo incisivo de Risto es de sobra conocido y yo sabía a lo que iba. Aún así, no pude prever el nivel de lo que yo interpreté como ataques”, lamenta.

“Uno de los ataques se refería a un supuesto plagio que yo he cometido. Quede claro: nadie me ha condenado por plagio ni jamás se presentó una demanda contra mí en relación al libro Mujeres Extraordinarias. Y esos rumores se iniciaron hace tres años”, detalla la invitada, que explica en el mismo post la situación en la que se encuentra la causa.

"Salí pensado que todo había sido una encerrona"

El segundo momento vivido en el 'Chester' que señala Etxebarria, y que califica como “encerrona”, es el cara a cara que vivió con Jimena González, portavoz de Más Madrid. “No sé si esta escena aparecerá en el programa, pero me dijeron que había una persona esperándome que me conocía. Me encontré con una persona a la que no conocía absolutamente de nada, que me hablaba, me increpaba y me recriminaba en un tono exageradamente agresivo”.

Sobre su encuentro con la política y activista trans, con la que había tenido algún enfrentamiento en redes sociales, dice: “No la había visto en mi vida y cuando me había referido a esta persona, elle todavía era un hombre con barba (...) No tenía ni idea de lo que me estaban hablando y me encontraba profundamente incómoda”.

Lucía Etxebarria dice que “salí de allí llorando y pensando que todo había sido una encerrona”, e insiste en que “no culpo a Risto”. “Asumo las consecuencias de mi decisión, pero no esperaba que me preguntaran por un bulo muy bien organizado (...) Tampoco esperaba la visita de Jimena, que en mi opinión se comportó de una forma absolutamente descompensada. Nadie me había avisado de nada”.

“Las preguntas fuera de tono y el encontronazo con Jimena fueron para mí muy desagradables y no pienso ver el programa porque creo que me despertaría de nuevo sentimientos de profunda incomodidad y ansiedad. También voy a retirarme de redes sociales estos días”, comunica. “Mi intención es demostrar ante un juzgado que he estado varios años sufriendo una campaña de desprestigio, de acoso y de cancelación perfectamente organizada”, concluye.