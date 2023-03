En el mundo de la televisión, donde conseguir grandes audiencias es realmente complejo, hay pocos programas que consigan asentarse con el tiempo. Dicho esto, se hace evidente que supone una mayor complejidad, si cabe, superar las audiencias cosechadas en el pasado. La isla de las tentaciones, no obstante, parece estar exenta a estas generalidades. Desde su insigne primera temporada, en la se emitieron escenas tan famosas como la de Christofer Guzmán (expareja de Fani Carbajo) corriendo por la playa tras enterarse de que novia le había sido infiel y en las que consiguieron unas cuotas de pantalla superiores al 20%, la segunda obtuvo una media del 25%. Así pues, el show ha sido sinónimo de éxito para Telecinco, lo que le ha llevado a ser uno de sus espectáculos estrella en parrilla.

Ahora, el polémico reality sigue con nuevos dramas y encuentros pasionales. Adrián se ha enfrentado a la que ha sido su peor hoguera hasta la fecha en 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que las imágenes de Naomi y Napoli teniendo sexo en la cama le habían devastado hasta el punto de adentrarse en el mar, verlos en la ducha ha terminado de hundirle por completo. En la hoguera, se empezó a encontrar tan mal que asustó a Sandra Barneda.

Adrián llegaba dispuesto a "encajar el golpe hasta el final", le decía a Sandra Barneda al llegar a la hoguera de 'La isla de las tentaciones'. Para él, ya no sabía qué Naomi se iba a encontrar, pero intentaba comprenderla señalando que muchos de los participantes, incluido él, se habían dejado guiar por "impulsos" y por lo que habían "sentido". No obstante, manifestaba que estaba convencido de que Naomi sigue enamorada de él. "Por supuesto. Y cuando me vea, más aún. Creo que hemos hecho lo que hemos sentido a lo mejor buscando la felicidad momentánea, sin tener en cuenta a la otra persona. Yo, por mucho que haya dicho, cuando yo me he dado un beso con Keyla no estaba pensando en Naomi", reconocía. Sin embargo, no fue tan fácil ver a Naomi derrochando pasión por sus supuestos impulsos con Napoli en la ducha. "Esto es muy fuerte, tío", reaccionaba Manuel sorprendido por las imágenes, al igual que el propio Adrián y que Álex y Alejandro. La cara de Adrián fue empeorando por momentos. "Me está entrando un calambre por aquí... en el estómago, eh", anunciaba el participante visiblemente inquieto, agitado y agobiado. "¿Estás bien, Adrián?", se preocupó Sandra Barneda. "No", reconocía angustiado Adrián. Pero tendremos que esperar al próximo programa de 'La isla de las tentaciones' para descubrir el resultado de este momento tan tenso.

Los grandes secretos del programa

Dado el éxito del formato, no es de extrañar que se desvelen progresivamente los grandes secretos tras la producción, que van desde la cantidad de alcohol que el programa les permite consumir a la razón por la que todas aquellas personas que utilizan gafas no pueden llevarlas durante el rodaje. Era, asimismo, un gran secreto la cantidad de dinero que cobraban los concursantes, pues el programa obligaba a formar unos contratos de confidencialidad.

Hace unos meses, sin embargo, un exconcursante -conocedor de que a él ya no le podían sancionar- lo ha desvelado: 1.000 euros por participación. A esta cantidad, no obstante, habría que añadirle las oportunidades comerciales que siguen al paso por el reality, algo que, sin embargo, parece estar solo al alcance de aquellos que den mayor juego ante las cámaras.

Además de esto, desde los hogares no se puede apreciar la cantidad de personas que trabajan en el formato. Hay que tener en cuenta que las grabaciones no se llevan a cabo en España, sino que el equipo se traslada hasta la República Dominicana, lo que implica la participación de más personal técnico. En números redondos, se sabe que trabajan unas 80 personas (teniendo en cuenta a operarios de cámara, realizadores, producción general y personal local, entre otros).

Por otro lado, muchos desconocen el hecho de que los concursantes no pueden utilizar ningún dispositivo inteligente, entendiendo como tales a smartphones, tablets o cualquier medio que les proporcione información del exterior. Esto incluye a los relojes, por lo que, realmente, los concursantes no saben qué hora es en cada momento.