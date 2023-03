La despedida de soltero de Íñigo Onieva se ha convertido en una 'cuestión de Estado' en las últimas semanas. Después de que 'El programa de Ana Rosa' revelase en exclusiva que sus mejores amigos le estaban organizando un espectacular viaje a Argentina que tendría lugar próximamente -y del que no trascenderá nada a los medios de comunicación porque todos los preparativos se están llevando con absoluto secretismo- se ha especulado con que su 'adiós' a la soltería habría tenido lugar ya. Y no precisamente en el país sudamericano.

Las imágenes que el prometido de Tamara Falcó ha compartido en sus redes sociales esquiando este fin de semana en la estación de Baqueira Beret con cinco de sus mejores amigos hicieron que muchos se preguntasen si este plan tan deportivo solo para chicos sería la ansiada despedida de soltero de Íñigo.

Algo que el empresario no ha tardado en desmentir, asegurando que esta ha sido tan solo una escapada con su pandilla -se llaman cariñosamente 'curris'- pero no su adiós a la soltería: "No ha sido mi despedida pero lo hemos pasado muy bien" ha asegurado.

¿Sabe Íñigo el viaje con el que le sorprenderán sus mejores amigos antes de su boda con Tamara? Como confiesa con una sonrisa, cuenta con tener una despedida -"alguna habrá" afirma- pero deja en el aire si se celebrará en Argentina como todos damos por hecho: "Hasta luego gracias".

Todos los detalles de la fiesta de compromiso

nmersos en los preparativos de su boda, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han añadido una nueva fecha clave a su calendario de compromisos. Y es que como manda la tradición, la pareja del momento celebrará el próximo 22 de abril su fiesta de compromiso con sus respectivas familias en la mansión que Isabel Preysler posee en la madrileña urbanización de Puerta de Hierro.

Un evento adelantado en exclusiva por el portal 'Vanitatis' que ahora el empresario ha confirmado en exclusiva para las cámaras de Europa Press, revelando que están "muy felices" ante la perspectiva de celebrar su pedida de mano rodeados de sus seres queridos.

Históricamente, este acto servía como la petición oficial de matrimonio por parte del novio a la novia en presencia de su padre, y que este diese su bendición a la unión. Ahora, se ha convertido en una ocasión única para que las familias de ambos se reúnan, se conozcan más y brinden por el amor y la felicidad de los futuros marido y mujer.

Y eso es lo que precisamente van a hacer Tamara e Íñigo el próximo sábado 22 de abril. Ese día, la casa de Isabel Preysler estará decorada con miles de flores para la ocasión, y las familias de ambos compartirán mesa y mantel en una cena que la marquesa de Griñón estaría preparando al detalle.

Una fiesta a la que se espera que asistan, por parte del novio, su madre Carolina Molas, su abuela y sus hermanos Alejandra y Jaime Onieva. Se desconoce si su padre, que reside en México por motivos profesionales, podrá estar presente en uno de los días más especiales en la vida de su primogénito.

En cuanto a la extensa familia de Tamara, además de la de Isabel Preysler parece segura la presencia de Ana Boyer acompañada por Fernando Verdasco, y de sus hermanos por parte de padre Xandra y Manolo Falcó, una especie de figura paterna para la socialité que ejercerá de padrino en su enlace.

Invitados que serán testigos de excepción del tradicional intercambio de regalos de los novios; se desconoce si seguirán la 'norma no escrita', pero todo apunta a que la marquesa obsequiará a su prometido con un reloj de alta gama, mientras Íñigo intentará sorprender a Tamara con alguna joya a su altura -pendientes o anillo- que luego podrá lucir el día de su boda.

Una fiesta de compromiso que la pareja está preparando con muchísima ilusión y sobre la que el ingeniero prefiere no adelantar ningún detalle, limitándose a confirmar que se celebrará el día 22 y que están "muy felices" ante la perspectiva de que sus familias estrechen lazos antes del próximo 8 de julio, cuando se convertirán en marido y mujer.