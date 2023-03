Orestes Barbero decidió romper este lunes su silencio tras la victoria de Rafa Castaño en 'Pasapalabra'. Después de que Luis de Lama afirmara que el concursante estaba "muy desanimado", no tardaron en empezar a surgir especulaciones sobre el estado en el que se encuentra actualmente el burgalés. Por este motivo, el propio aludido escribió un comunicado para zanjar rumores.

"Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", explicó Orestes, que ha permanecido alejado de los medios desde entonces: "Salvo unas pocas respuestas breves que dí justo el día después al canal de Castilla y León, y solo como favor a un gran amigo personal que trabaja allí".

El texto escrito por Orestes, que negó estar "tan sumamente derrumbado y devastado" como se ha dado a entender, causó ayer la sorpresa de Susanna Griso en 'Espejo Público'. La presentadora valoró de forma contundente la reacción del filólogo: "Si tú estás con la resaca emocional, y no devastado, sales y lo cuentas, le das normalidad, y adiós muy buenas".

"Llevas un año y medio en televisión... Es decir, creo que también hay un contrato no escrito de que si has estado durante todas las noches en prime time, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que se especule sobre tu estado de ánimo", argumentó la periodista: "Si no quiere que estemos hablado, que hubiese concedido una entrevista con total normalidad".

Además, también mostró su asombro por las declaraciones que le concedió a un amigo para un medio local, las cuales no quiso que trascendiesen: "¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué tienes que esconder?". "¡Menos victimismo!", añadió una Griso que, no obstante, quiso dejar claro que se trataba de "un consejo desde el cariño".