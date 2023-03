Yulen Pereira ha sido uno de los personajes televisivos más comentados en el último año. Su paso por 'Supervivientes' le llevó a comenzar una relación con Anabel Pantoja. Una historia de amor que no pudo ser, ya que hace tan solo unas semanas los rumores de separación se hicieron realidad y es que ambos habían decidido poner punto y final a su relación.

Tras hacerse pública la ruptura, diferentes fuentes apuntaban que la pareja había terminado por decisión del esgrimista, quien ya se habría cansado de su relación con la influencer. Además, aseguraban que Yulen había alargado esta situación para estar seguro de que su madre, Arelys Ramos, ya estaba concursando en el reality más famoso de Telecinco.

Por el momento, ninguno de los dos ha querido contar qué ha pasado exactamente para que el amor haya terminado tan repentinamente. Mientras que la sobrina de Isabel Pantoja se ha volcado en sus amigos disfrutando de las Islas Canarias, el deportista de élite seguía haciendo sus respectivos viajes para competir. El último, junto a la Selección Nacional de Esgrima en el Torneo Internacional de Esgrima que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

A diferencia que en otras ocasiones, Yulen Pereira ha llegado al aeropuerto de Madrid tras competir mostrando su cara más simpática y respondiendo a todas las preguntas de la prensa. El esgrimista ha afirmado haber hablado con la sobrina de Isabel Pantoja tras estallar en redes sociales: "Es normal. Anabel siempre está bajo presión mediática toda la vida y sé lo que es porque lo he vivido y es terrible. La entiendo mucho, hablé con ella y, bueno".

En cuanto a cómo es su relación con su expareja en estos momentos, el esgrimista asegura que "estamos bien". Además, sale en defensa de Anabel ante las críticas que está recibiendo: "Puede hacer lo que quiera si está soltera".

Por otra parte, tampoco ha dudado en desmentir que su madre estuviese al tanto de su ruptura con la influencer: "Eso es mentira". Además, el deportista asegura que Arelys se tomará "mal" su separación de Anabel.

Finalmente, Yulen ha desmentido que tenga algo con Cristina Porta: "No hay nada más. Es que cada semana me sacan una novia nueva así que la semana que viene será una más, pero bueno, ya sabemos cómo es esto". Sobre si le gustaría rehacer su vida, parece que todavía no es algo que se encuentre entre sus planes: "Me apetece vivir, estar feliz, centrarme ahora mismo y eso es lo importante".