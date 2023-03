A punto de cumplirse tres años del fallecimiento de su hijo Aless Lequio, Ana Obregón ha vuelto a nacer y ha recuperado la sonrisa y las ganas de vivir. La presentadora, de 68 años, ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Miami. Una pequeña que se llamaría Ana como ella y que nació el pasado 20 de marzo en el conocido hospital Memorial Regional Hospital de la ciudad norteamericana.

Así lo ha descubierto la revista ¡Hola! en exclusiva, publicando las imágenes de la bióloga abandonando el centro médico en una silla de ruedas en la que se puede leer 'carrito para la madre y el bebé' tres días después del nacimiento de su hija con la pequeña en brazos -con una capota y una toquilla en tonos blancos y rosas- y una emoción imposible de ocultar.

Como revela la publicación, el proceso de convertirse en madre de nuevo es algo que Ana ha llevado con absoluta discreción y, a excepción del padre de Aless, Alessandro Lequio -uno de sus grandes apoyos- y de sus hermanas Celia y Amalia, nadie conocía la nueva e ilusionante etapa que la actriz estaba a punto de comenzar.

Un sueño que rondaba en la cabeza de la protagonista de 'Ana y los 7' desde hace un tiempo y que comenzó a 'tomar forma' en junio de 2022 -mes en el que Aless hubiese cumplido 30 años- cuando la gestante estadounidense se quedó embarazada.

Meses de incertidumbre, ilusión y nervios que culminaban este 16 de marzo cuando Ana, a dos días de cumplir 68 años, ponía rumbo a Miami sola ante el inminente nacimiento de su bebé. Cuatro días después llegaba al mundo la pequeña en perfecto estado de salud y, tras no separarse de su lado durante las 72 horas que permaneció en el hospital, madre e hija abandonaban juntas el centro médico rumbo a su nueva vida.

En estos ambas se encuentran disfrutando de estos primeros días juntas en un apartamento con vistas al mar que la presentadora -que se está acostumbrando a esta nueva rutina de biberones, pañales y noches en vela- ha alquilado en la zona turística de Miami. Una estancia que pronto podría llegar a su fin, ya que en cuando finalice los trámites para registrar a la niña y conseguir la documentación necesaria para viajar, Ana regresará a España con su hija.

Ana Rosa reacciona al embarazo de Ana Obregón

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' analiza la polémica de Ana Obregón y el proceso de gestación subrogada. La periodista compara su parto de mellizos a los 48 años con la maternidad de la actriz a los 68 años.

Joaquín Prat fue el primero en reaccionar a la maternidad de Ana Obregón casi a los 70 años: "Me parece un gesto de egoísmo, solo ha pensado en ella". Tras explicar su postura delante de todos los colaboradores y audiencia, el presentador reitera sobre la actriz: "No ha pensado en el futuro de la niña...". Una acción que ha provocado que periodistas como Fernando Garea se sumen al debate y sentencien este proceso: "Ana Obregón ha comprado una niña, para mí esto es comprar un bebé".

Ana Rosa escucha atentamente a sus compañeros y hace una reflexión ante los espectadores: "Independientemente del debate de la maternidad subrogada, el otro debate es que la edad de Ana Obregón es muy parecida a la mía, me planteo...". Sin terminar la frase, la presentadora recuerda su caso: "Fíjate, me acuerdo que cuando me quedé embarazada fue horroroso, no iba a llegar nunca, ahora mis hijos tienen casi 19 años, yo entonces tenía cuarenta y tantos... quizás ahora el gran debate es la edad de Ana".

Joaquín Prat, al escuchar a su compañera, matiza: "Ya hubo debate entorno a lo tuyo y tenías 20 años menos...". Ana Rosa, de forma contundente, sentencia: "Era un debate estéril, absurdo y ridículo... pero ahora estamos hablando de una mujer de 68 años". Por último, para cerrar este episodio, Eduardo Inda se suma al debate: "Con 68 años, a los 80 entras en una zona de riesgo de muerte estadísticamente obvia, cuando Ana tenga esa edad, esa niña tiene 12 años... es decir, es una situación un poco en el límite".