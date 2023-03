A punto de cumplirse tres años del fallecimiento de su hijo Aless Lequio, Ana Obregón ha vuelto a nacer y ha recuperado la sonrisa y las ganas de vivir. La presentadora, de 68 años, ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Miami. Una pequeña que se llamaría Ana como ella y que nació el pasado 20 de marzo en el conocido hospital Memorial Regional Hospital de la ciudad norteamericana.

Así lo ha descubierto la revista ¡Hola! en exclusiva, publicando las imágenes de la bióloga abandonando el centro médico en una silla de ruedas en la que se puede leer 'carrito para la madre y el bebé' tres días después del nacimiento de su hija con la pequeña en brazos -con una capota y una toquilla en tonos blancos y rosas- y una emoción imposible de ocultar.

Como revela la publicación, el proceso de convertirse en madre de nuevo es algo que Ana ha llevado con absoluta discreción y, a excepción del padre de Aless, Alessandro Lequio -uno de sus grandes apoyos- y de sus hermanas Celia y Amalia, nadie conocía la nueva e ilusionante etapa que la actriz estaba a punto de comenzar.

Un sueño que rondaba en la cabeza de la protagonista de 'Ana y los 7' desde hace un tiempo y que comenzó a 'tomar forma' en junio de 2022 -mes en el que Aless hubiese cumplido 30 años- cuando la gestante estadounidense se quedó embarazada.

Meses de incertidumbre, ilusión y nervios que culminaban este 16 de marzo cuando Ana, a dos días de cumplir 68 años, ponía rumbo a Miami sola ante el inminente nacimiento de su bebé. Cuatro días después llegaba al mundo la pequeña en perfecto estado de salud y, tras no separarse de su lado durante las 72 horas que permaneció en el hospital, madre e hija abandonaban juntas el centro médico rumbo a su nueva vida.

Ahora, ambas se encuentran disfrutando de estos primeros días juntas en un apartamento con vistas al mar que la presentadora -que se está acostumbrando a esta nueva rutina de biberones, pañales y noches en vela- ha alquilado en la zona turística de Miami. Una estancia que pronto podría llegar a su fin, ya que en cuando finalice los trámites para registrar a la niña y conseguir la documentación necesaria para viajar, Ana regresará a España con su hija.

‘’Yo sabía la noticia, desde que fallece su hijo. Al cabo de las tres semanas, Alessandro Lecquio a través de una persona quiere saber cómo he hecho yo el proceso, dónde he acudido yo a hacer el proceso y bueno, información’’, ha confesado Kiko Hernández en Sálvame. ‘’Alessandro Lecquio no solamente se pone en contacto conmigo si no que ayuda a Ana Obregón en toda la gestión de buscar un abogado, buscarlo aquí, dónde se puede hacer el proceso, en qué estado de Estados Unidos…Y la decisión la toma justo, ya te digo, acababa de fallecer justo Aless’’, continúa explicando Kiko.