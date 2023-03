Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

La vida privada de Ginés Corregüela, concursante de 'Supervivientes 2023' se han convertido en uno de los temas más comentados de las últimas semanas. Ahora, su exmujer y su hija han hablado en exclusiva para la revista 'Lecturas' y han revelado toda la verdad sobre el matrimonio.

A lo largo de la revista se muestran dolidas y cuentan cómo Ginés intentó mantener vivo su matrimonio hasta antes de partir a Honduras a pesar de tener dos amantes reconocidas: Luisa, desde hace diez años, y Yaiza, de cuya infidelidad Miriam se enteró poco antes de que su exmarido se fuese a Honduras.

"Ginés ha estado a la vez conmigo, con Luisa y con Yaiza", asegura Isabel. "Ginés y yo hemos estado varias veces a punto de divorciarnos, pero él a mí no me quiere dejar", asegura al mismo tiempo que desvela que renunció a su sueño de estudiar una carrera para poder dedicarse a su familia: "Ginés no quería que yo me fuera a estudiar fuera. Ha sido muy cromañón".

Además, a lo largo de la entrevista afirma que "Ginés y Luisa, su primera amante, se gustan desde niños. Era un amir retenido". "Ella me dijo que cuando estábamos de novios él ya le tiraba la caña", asegura Isabel.

Las redes arden por el concursante "kamikaze" de Supervivientes: "¿Pero qué hace?"

Bosco Martínez-Bordiú se erige como uno de los grandes descubrimientos de la actual edición de ‘Supervivientes 2023‘. El joven concursante lo da todo en cada una de las pruebas. Desde el primer momento ha demostrado su carácter aventurero. Prueba de ello fue su salto desde el helicóptero que le valió una seria penalización por parte de la organización y una advertencia que ahora se ha vuelto a repetir por parte de Laura Madrueño.

La presentadora del reality en Honduras no ha pasado por alto una de las últimas peripecias del joven. En concreto, Bosco Blach ha disputado una prueba en la que debía enfrentarse junto a otro de sus compañeros. Ambos tenían que pasar por unos cables colgados encima del agua para llegar a un punto intermedio.

Tras dar el pistoletazo de salida, Bosco y su compañero Diego Pérez han dado lo mejor de ellos mismos. Los dos son muy competitivos, lo que ha hecho que sea un duelo cargado de tensión y estrategia. Viendo que su compañero iba adelantado y que estaba próximo a la meta, Bosco no ha dudado en dar un peligroso salto.

El concursante es duramente amonestado

Todo por un chuletón. Así de en serio pareció tomarse el sobrino de Pocholo la prueba por la suculenta recompensa. Tanto es así que el joven no lo pensó dos veces y pegó un saltó que le valió la reprimenda de Laura Madrueño y Carlos Sobera, que no pudo evitar manifestar su asombro ante lo que acababa de hacer el joven. "¿Pero qué hace?

Un salto de lo más comentado puesto que Bosco, tal y como le ha señalado a posteriori Madrueño, podría haberse lesionado gravemente. De hecho, cuando el superviviente volvía a reencontrarse con sus compañeros, la presentadora le ha advertido por su comportamiento. «Demasiado arriesgado (el salto). Se podría haber cortado», ha apuntado.

De igual manera, Laura ha proseguido diciendo: «Bosco, te dijimos desde el principio que tuvieras muchísimo cuidado. Desde el salto del helicóptero y vuelves a pegar un salto. Te podrías haber hecho una lesión muy grave ahora mismo. Hay que tener muchísimo cuidado, que tenéis que continuar en el concurso. Imagínate que se te hubiera quedado en la entrepierna el cable. Podríamos haber tenido aquí un verdadero drama y no estoy de broma».