Queda poca gente en España que no se haya dado cuenta del bombazo: Ana Obregón ha sido madre a sus 68 años. Lo ha conseguido gracias a la gestación subrogada en Miami (Estados Unidos). Su bebé, Ana, ya está con ella y todo ha generado un enorme revuelo en el país. Tanto que todo ha afectado ya a otros famosos cuyos nombres han salido a la palestra, tales como Miguel Bosé, Javier Cámara o Tita Cervera.

El bombazo de la maternidad de Ana Obregón, adelantado en exclusiva por la revista "¡Hola!" en su portada , ha sacudido el debate en el país. No solo el debate en la prensa rosa y del corazón, también a nivel social respecto a la siempre polémica cuestión de la gestación subrogada y los vientres de alquiler. Incluso algunos políticos se han manifestado al respecto, como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Ha habido aluvión de críticas en las redes sociales para Ana Obregón, tanto por recurrir a la gestación subrogada, una opción que no es válida a ojos de mucha gente al entender que es aprovecharse de una mujer como única herramienta para alumbrar un hijo para otra persona, como por hacerlo a una edad elevada, los 68 años, cuando el reloj biológico de la maternidad ya se paró hace bastantes años.

La noticia ha sido lo más comentado este miércoles en redes sociales y tertulias de televisión. Nadie sabía nada. Durante el proceso, solo sus hermanas, Celia y Amalia, y su ex pareja Alessandro Lequio eran conocedores de que Obregón había tomado la decisión de volver a convertirse en madre. Lo hizo durante el mes de junio de 2022, coincidiendo con el que habría sido el 30 cumpleaños de su primer hijo, Aless (17 junio), fallecido de cáncer en mayo de 2020.

Tal y como informa la revista ¡Hola!, la presentadora está muy emocionada con la llegada de su pequeña, y es que se ha convertido en todo un renacer. Una niña que supone haber recuperado las ganas de vivir, y es por ello que ha elegido para la pequeña un nombre muy especial y cargado de significado: Ana, como su madre y como su abuela.

¿Cómo ha afectado a Miguel Bosé?

Pero no todo es felicidad. Y el debate está encendido en las redes. El aluvión de críticas es un tsunami, y ya ha salpicado a otros famosos. Junto al de Ana Obregón, el nombre de Miguel Bosé se ha convertido en tendencia en las redes sociales. ¿La razón? Que Miguel Bosé también recurrió en su día a la gestación subrogada para tener los cuatro hijos que está criando. Además, se da la coincidencia de que ambos, Ana Obregón y Miguel Bosé, fueron supuestamente pareja en el pasado.

La gente ha decidido meter en el saco del debate sobre Ana Obregón a Miguel Bosé, y también otros famosos como Ricky Martin, Javier Cámara, Tita Cervera o Cantizano. Pero especialmente se han fijado en Miguel Bosé, famoso que en los últimos años ha generado polémica y debate. Así, ha terminado afectado por el bombazo del día.

El caso es que no pocos están percibiendo una doble vara de medir por el aluvión de críticas a Ana Obregón. Entienden que los otros famosos, y especialmente Miguel Bosé, no fueron juzgados con tanta contundencia cuando recurrieron al vientre de alquiler. Hay quien ve machismo en las críticas a Ana Obregón y hay quienes consideran que hay otros elementos en juego.

Miguel Bosé ✅

Javier Cámara ✅

Kiko Hernandez ✅

Kike Sarasola ✅

Jaime Cantizano ✅

Ana Obregón ❌ (es mujer y hetero) — Jose Miguel (@valdiviabogados) 29 de marzo de 2023

"Supongo que Javier Cámara no salió del hospital en silla de ruedas a sus 50 primaveras...Y Jaime Cantizano, Miguel Bosé, Tita Cervera, Ricky Martin, Kiko Hernández Naomi Campbell... ¿Poco ético? Puede, pero el mismo rasero para todos", reclaman en las redes, donde abundan mensajes como: "No veo tantas criticas a parejas gais que quieren ser padres con la gestación subrogada: Kiko Hernández, Torito, Miguel Poveda, Kike Sarasola, Jaime Cantizano, Javier Cámara, Miguel Bosé, Roberto Enríquez..." o "ahora empiezan las oleadas de posts, ilustraciones, historias y tuits presumiendo de nuestra superioridad moral. Pero no vi nada de eso con Miguel Bosé, Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Elton John, Nick Jonas, Kim y Khloe Kardashian… No a este nivel".