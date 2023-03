Tras la visita de Omar Montes, 'El Hormiguero' recibió a una cantante que también está en lo alto de todas las listas de éxitos. Ana Mena presentó su segundo álbum, titulado 'Bellodrama'. Tan esperado y ansiado por parte de sus fans y que salió a la luz el pasado 24 de marzo.

El título del disco es lo primero que llamado la atención de Pablo Motos. La invitada explicó que es el resultado de una combinación de palabras y también de sentimientos y defendió que se puede sacar lo mejor en los momentos de adversidad. "Cuando me encuentro mal, cuando me pasa algo, cuando estoy rayada por cualquier cosa, voy al estudio y para mí darle forma de canción es terapia", confiesa.

Ana, muy sincera, ha asegurado que el primer momento de su 'bellodrama' ocurre en el supermercado: "¿Has visto las tarrinas de helado? Pues las de tamaño familiar con una peli". Además, ha contado cuáles son sus sabores preferidos.

En los primeros minutos hubo un detalle que llamó la atención de todos los espectadores cuando vieron un piano en uno de los rincones del plató. En ese momento, los seguidores de la invitada se frotaban las manos al imaginar que habría una actuación en directo junto a un pianista de alguna de las canciones de su disco.

Mientras llegaba ese momento, la artista dio detalles sobre su disco, del que explicó que contiene canciones con las que disfrutar de los momentos de ruptura. Motos se encargó de compararlo con el momento "en el que te sacas un grano", una frase que Ana aseguró que era perfecta.

También hubo tiempo para hablar de que una de las canciones de este disco está dedicada para un chico del que se enamoró, algo que confirmó. "Fui a una fiesta en Italia con una amiga y había un chico como apartado y triste. Pues en ese me fijé, pero me dijeron sus amigos que tenía novia, y eso lo respeto mucho y no hice nada".

"A los pocos meses, mi amiga me dijo que lo había dejado con su pareja, así que me puse a componerle una canción. Pero entre retoques y grabaciones tarde varios meses", algo que se volvió en su contra. "Cuando fui a enviársela, me dijeron que ya estaba con otra chica, así que no se la mandé y no le vi más", un auténtico chasco.

Lluvia de críticas por el inesperado momento

Una vez terminada la entrevista, con juegos de Trancas y Barrancas incluidos, todos los fans de la artista esperaban que llegase el momento más esperado, pero pronto se llevaron una enorme decepción. Pablo dio paso a una actuación, pero fue a la de un joven bailarín de 16 años que ha triunfado.

Y yo pensando que el piano de el hormiguero era porque iba a cantar Ana Mena.

Me siento estafado #anamenaeh — Jxsé.. (@JxseRxs) March 28, 2023

Al plató entró Millán de Benito, que demostró su enorme talento bailando ballet, y lo hizo con ayuda de una pianista que puso música a un momento mágico. Aunque nadie puede negar el enorme talento de este joven de Logroño, que ha ganado un premio internacional recientemente, muchos esperaban una actuación de la cantante.

Y yo pensando que el piano de el hormiguero era porque iba a cantar Ana Mena.

Me siento estafado #anamenaeh — Jxsé.. (@JxseRxs) March 28, 2023

Como era de esperar, los fans de Ana Mena utilizaron las redes sociales para mostrar su decepción y poner el grito en el cielo por lo sucedido. Aunque en ningún momento se anunció una actuación de la invitada, todo hacia pensar que podría realizarse para presentar sus nuevas canciones ante millones de personas.