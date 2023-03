Las imágenes de Ana Obregón con una niña entre sus brazos dieron ayer la vuelta al mundo. Las redes sociales no tardaron en explotar después de asistir a la decisión de la actriz de tener un hijo por gestación subrogada. La revista ¡Hola! fue la encargada de soltar la exclusiva con dichas imágenes y en seguida se armó el debate entre posiciones en cuanto a este método para tener hijos. Obregón llevó a cabo el trámite y ha estado esperando todos estos meses de forma muy discreta y por eso la noticia ha saltado de esta forma.

Las figuras públicas y otros famosos tampoco se han quedado lejos y muchos han querido saltar a dar su opinión al respecto, tales como la atleta Ana Peleteiro: "El tráfico de bebés en España está prohibido por eso esta mujer ha tenido que ir hasta Estados Unidos para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, ¡NO! Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80". Peleteiro ha continuado su mensaje abogando por la adopción: "Hay cientos de niños en España en centros de acogida e internados, esperando a que alguna familia les abra la puerta de su casa para tener una vida digna, una familia que les quiera y, sobre todo, recibir amor verdadero”.

Jorge Javier Vázquez tampoco ha querido dejar pasar la situación y se ha pronunciado al respecto en directo. Lo ha hecho en Sálvame, programa del que lleva años siendo presentador: “Me parece que es de una tristeza absoluta. Hace tres semanas sin saber todo esto dije que se nota que no está gestionando bien el duelo”. Ana Obregón perdió a su único hijo, Aless Lequio, hace tres años por un cáncer. El motivo del debate no se ha centrado solo en el hecho de que haya optado por el vientre de alquiler para tener una niña, sino en la edad de la misma Obregón. “Llámame loco, pero a los setenta años no es una edad adecuada para ser madre”, continuó diciendo Jorge Javier. Ante la intervención de sus compañeros, el presentador no ha dejado de lado su postura: “Si yo vengo al mundo quiero tener un padre y una madre que me duren muchos años, no quiero que me aseguren una vida económica. El argumento de que no les va a faltar de nada… Les va a faltar lo esencial.”.