Se ha convertido en el tema del día, de la semana y probablemente del año. Ana Obregón se ha convertido en madre a los 68 años por gestación subrogada de una niña que nació el pasado 20 de marzo en Miami y a la que ha llamado igual que ella, Ana. Es ¡Hola! quien ha revelado en exclusiva las primeras imágenes de la presentadora abandonando el hospital con su hija recién nacida en brazos y una emoción incontenible en el rostro.

Una decisión tan sorprendente como inesperada, la de tener otro hijo cuando están a punto de cumplirse tres años del fallecimiento de Aless -el próximo 13 de mayo- que la presentadora ha llevado con absoluta discreción y que solo compartió con sus hermanas Celia y Amalia García Obregón, y con Alessandro Lequio, uno de sus grandes pilares.

Por el momento, y a la espera de inscribir a la niña y realizar los trámites burocráticos necesarios para poder viajar a España y comenzar una nueva etapa de su vida repleta de felicidad e ilusión, Ana continúa en Miami con su pequeña, acostumbrándose a la rutina de dar biberones, cambiar pañales y pasar las noches en vela. Y, por el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre su nueva maternidad.

Alessandro Lequio, por su parte, continúa con su día a día como si nada hubiese pasado y esta mañana, a primera hora, ha felicitado en redes sociales a su mujer, María Palacios, que precisamente hoy cumple 45 años.

Ha sido a su salida de casa, antes de dirigirse a Mediaset para acudir a su cita diaria con 'El programa de Ana Rosa', cuando las cámaras de Europa Press han captado las primeras imágenes del italiano tras salir a la luz que Ana ha sido madre de una niña.

Muy serio, Alessandro se ha mostrado discreto y ha evitado pronunciarse sobre esta sorprendente decisión de la presentadora cuando están a punto de cumplirse tres años de la muerte de su hijo en común, Aless: "Entiendo perfectamente vuestro trabajo pero yo de este tema no voy a hablar" ha repetido en varias ocasiones, dejando claro que no piensa dar su opinión sobre la maternidad de Ana.Más tranquilo y sonriendo en algunos momentos tras su primera reacción, Lequio ha insistido en que aunque entiende que la prensa le pregunte por esta noticia, "de esto yo no voy a hablar ni hoy ni nunca".

Una postura tajante y clara que no ha abandonado en ningún momento, dejando en el aire si ha podido hablar con Ana en las últimas horas, si él también se ha quedado en shock como ha confesado Celia García Obregón.