Tras el tsunami originado por la noticia de la maternidad subrogada de Ana Obregón a los 68 años, el foco se ponía también sobre el que fuera su pareja y padre de su hijo, Alessandro Lequio. Y es que el colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' también ha sido preguntado acerca de la noticia que ayer sacudía la actualidad rosa del panorama nacional, prefiriendo mantenerse al margen.

Sin embargo, todo el revuelo generado en torno a la nueva situación de Obregón parece haber removido al tertuliano, quien no estaría pasando por su mejor momento y quien aparecía en el espacio en el que colabora visiblemente afectado.

Lequio, roto al hablar de su hijo Álex

Alessandro Lequio se emociona en pleno directo de 'El programa de Ana Rosa' al recordar a su hijo Álex en medio de toda la polémica que se ha generado alrededor de Ana Obregón y su hija obtenida por gestación subrogada.

Ana Rosa analiza la situación de los dos padres y se dirige directamente a Lequio: "Alessandro, estamos hablando mucho de Ana Obregón, evidentemente se entiende por la tremenda situación de dolor que ha pasado Ana, ¿todas estas noticias a ti ahora te están removiendo?". El colaborador, con tono apagado, contesta: "Sí, por supuesto, pero tú sabes que mi bandera siempre ha sido el silencio y lo seguirá siendo".

Alessandro Lequio continúa explicando cómo está viviendo este momento: "Somos distintos, Ana está hecha de una manera, nadie es mejor que otro. Simplemente vivimos las situaciones de una forma distintia porque estamos hechos de una pasta distinta".

Ana Rosa, al hilo de las confesiones de su compañero, le comenta: "Se vuelve a hablar mucho de tu hijo, yo sé que ni tú ni ella lo olvidáis ni un segundo de vuestra vida". Alessandro Lequio, con el gesto roto, confiesa: "Eso es imposible".

"Cada uno lo vive de una manera, yo de una manera más íntima y Ana de una manera más abierta... la verdad, me encantaría ser más como ella, pero no puedo", se abre el colaborador italiano ante la prensa. Tras esto, Alessandro Lequio, al borde de las lágrimas, se rompe al hablar de Álex: "La gente que me conoce sabe la relación que yo tenía con mi hijo, entonces pues puede entender cómo yo puedo estar...".

Para terminar, Ana Rosa toma la palabra para decir de su amigo y compañero Alessandro Lequio: "Tampoco nos podemos olvidar que él es el padre de Álex, los que le queremos y le conocemos sabemos que está sufriendo".