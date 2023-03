Tras el éxito de la primera temporada de 'Soy Georgina', la semana pasada veía la luz la segunda parte del reality de Georgina Rodríguez en Netflix. En esta docuserie de seis capítulos de unos 40 minutos cada uno, la influencer muestra su vida familiar, sus viajes, y su trabajo, entre otras cosas.

La empresaria de Jaca está constantemente viviendo cambios en su vida, ya que se adapta a Cristiano Ronaldo. El último traslado fue el de ir a vivir a Arabia Saudí, ya que el futbolista portugués fichó por el Al-Nassr.

Georgina tiene mucho éxito tanto en el ámbito laboral como en el sentimental, y por primera vez, la influencer acudió a 'El Hormiguero' para presentar su reality. A lo largo de la emisión, también reveló algunos detalles inéditos de la la docuserie.

Cualquiera podría pensar que la joven no tiene igual, de hecho uno de los eslóganes con los que se promociona el docureality es 'One in a million' ('Una entre un millón'), y es que también es la famosa con más seguidores en Instagram de toda España... pero por muy exclusiva que una quiera ser, siempre hay alguien que te pisa los talones en cuanto a parecido físico... y ahora sabemos quién es la mujer que podría ser su doble.

Una doble periodista

Desde 'La Sexta', han asegurado que han encontrado a la doble de Georgina. Se trata de Carmen Gil, una colaboradora del programa 'Más Vale Tarde'. Para reforzar la afirmación, la han maquillado y vestido como iba la influencer durante la entrevista de 'El Hormiguero', e incluso, ha tenido que hacer la entrada triunfal que hizo la empresaria.

Su parecido es increíble, aunque siempre están los que defienden ese gran parecido y los que creen que sólo se da 'un aire'. Sea como sea, mucha o poca, sin duda la similitud está ahí, y ha llamado la atención de miles de personas, que se han lanzado a opinar sobre ese parecido en redes sociales.

Hasta la periodista Cristina Pardo se quedó boquiabierta al ver la similitud: "El parecido es asombroso", aunque los colaboradores han asegurado que "es más guapa la nuestra". Iñaki López también cree que son muy parecidas "son dos gotas de agua, separadas al nacer", y bromeó comentando que "la única diferencia es que la nuestra viene en autobús a trabajar".